Маррей снялся с матча в Лондоне из-за травмы спины

Теги Энди Маррей травмы ATP cinch Championships Теннис

Энди Маррей снялся с матча второго круга в Лондоне.

Во время встречи с Джорданом Томпсоном при счете 1:2 Маррей взял медицинский перерыв. Спустя два гейма (при счете 1:4) британец снялся из-за травмы спины.

Маррей – пятикратный чемпион турнира в Лондоне.

Ранее британец провел 1000-й матч в карьере.

12 комментариев
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У Мари изношены уже все детальки... бедолага
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Пора заканчивать на Уимблдоне. Но с такой формой даже один круг не пройти.
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красиво уйти на Уимблдоне..наколоть кортизона и выйти...на последний матч карьеры, серьёзно
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Ответ ProLL
Он уже заявился на ОИ в двух разрядах. И ничего я не переоцениваю, это вы недооцениваете значимость ОИ, все лучшие поедут туда, несмотря на то, что на турнире нет призовых и очков, просто посмотрите на последних чемпионов ОИ в мужском теннисе - никаких случайных личностей там нет, все лучшие играют на ОИ на максимуме. Красноречивее всего слезы Джоковича после матча с Дель Потро в Рио. Вот насколько теннисистам важны ОИ. А то, что некоторые личности, не претендующие на медали, не едут на игры, предпочитая заработать деньги и очки, это логично.
Ну и прошлую олимпиаду он пропустил, отыграв спокойно Уимблдон, а после американскую серию
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До ОИ попробует дотянуть и дальше врядле будет играть, думаю. Мне кажется, Энди не будет устраивать прощальные матчи/проводы, ему это не надо, просто объявит, что закончил.
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Видимо 1000 критическое число🤷‍♀️‼️
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Он играл на прошлых ОИ в паре с Солсбери.
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"Жадность фраера сгубила"(с)
Ещё в 2016
Ждём 2е ушествие и очередные торжественные проводы с десятками вью и сотнями прощальных роликов от теннисистов.
А то от 1го ушествия осталось чувство недоухода.
Глядишь, и снова вернётся. Делов-то.
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Ответ ProLL
До ОИ попробует дотянуть и дальше врядле будет играть, думаю. Мне кажется, Энди не будет устраивать прощальные матчи/проводы, ему это не надо, просто объявит, что закончил.
Какие ОИ, они на грунте, ему там ловить нечего. Вероятнее всего он не будет там играть, вы переоцениваете ценность олимпиады для теннисистов
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Ответ almagrosp
Какие ОИ, они на грунте, ему там ловить нечего. Вероятнее всего он не будет там играть, вы переоцениваете ценность олимпиады для теннисистов
Он уже заявился на ОИ в двух разрядах. И ничего я не переоцениваю, это вы недооцениваете значимость ОИ, все лучшие поедут туда, несмотря на то, что на турнире нет призовых и очков, просто посмотрите на последних чемпионов ОИ в мужском теннисе - никаких случайных личностей там нет, все лучшие играют на ОИ на максимуме. Красноречивее всего слезы Джоковича после матча с Дель Потро в Рио. Вот насколько теннисистам важны ОИ. А то, что некоторые личности, не претендующие на медали, не едут на игры, предпочитая заработать деньги и очки, это логично.
+2
-2
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