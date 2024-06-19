Маррей снялся с матча в Лондоне из-за травмы спины

Энди Маррей снялся с матча второго круга в Лондоне.

Во время встречи с Джорданом Томпсоном при счете 1:2 Маррей взял медицинский перерыв. Спустя два гейма (при счете 1:4) британец снялся из-за травмы спины.

Маррей – пятикратный чемпион турнира в Лондоне.

Ранее британец провел 1000-й матч в карьере.