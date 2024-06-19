Жеребьевка «Уимблдона» пройдет 28 июня

Теги Уимблдон ATP WTA Теннис

Жеребьевка основной сетки «Уимблдона» состоится 28 июня.

Квалификация пройдет с 24 по 27 июня, турнир – с 1 по 14 июля.

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10 комментариев
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Ответ Syndycate
Так Новак уже третий в рейтинге, он никак не повлияет. На самом деле от не приезда Новака выиграет больше всех Медведев, так как он 4 сеяным будет, и с первыми двумя ракетками сможет только в полуфинале встретиться)
Карась 3й в лайве. И если не выйдет в финал Лондона, 3м и останется до окончания Уима.
Маловероятно, канешн. Но всяко быват.
+4
-2
+2
Ответ S.Graf
Комментарий удален пользователем
Так Новак уже третий в рейтинге, он никак не повлияет. На самом деле от не приезда Новака выиграет больше всех Медведев, так как он 4 сеяным будет, и с первыми двумя ракетками сможет только в полуфинале встретиться)
+2
-1
+1
Ответ S.Graf
Комментарий удален модератором
Со штангиста поржал)))
+2
-1
+1
Комментарий удален пользователем
Интересно, к кому в сетку попадут Берреттини, Штруфф и Дрейпер, ставлю на то, что как минимум 2 из них, а скорее всего сразу 3, будут в половине Алькараса, а не Синнера. Вообще, хотелось бы, чтобы Дрейперу с сеткой повезло, как минимум во 2 неделю может выйти. Еще интересно на сетку Перрикара посмотреть, по силам пройти несколько кругов при удачной жеребьевке, а может и кого-нибудь из фаворитов отправить домой, очень нравится, как он играет, сравнивать с обычными подаванами противопоказано.

Много кто может удивить: Бублик, Штруфф, Берреттини, Гуркач, Димитров, Фриц, Шаповалов, Тиафо, Умбер, Оже, Дрейпер, Перрикар. Грикспур будет побеждать до того момента, пока головой по ходу матча не поедет, как обычно
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0
Вангую, что синьёр Синнёр и Карась будут в разных половинах. И вне зависимости от того, приедет Новак, или нет; и под каким № будет посеян, если приедет.
Как-никак, "будущее тенниса" вот такое вот.
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28 числа будет жеребьёвка основной сетки, а касательно квалификации когда пройдёт аналогичное действо?
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Ответ Syndycate
Так Новак уже третий в рейтинге, он никак не повлияет. На самом деле от не приезда Новака выиграет больше всех Медведев, так как он 4 сеяным будет, и с первыми двумя ракетками сможет только в полуфинале встретиться)
А Новак не приедет, олимпиада важнее, а грунт поболее энергозатратен будет, а трава к тому же и опасна для не полностью здоровых
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Ответ Йенс Мустерманн
Если Карась вдруг не защитит титул на нынешней лондонской пятисотке и опустится на третье место, то акробат может сделать гадость, как он любит: приедет на WIM, поучаствует в жеребьёвке и после неё снимется, если вдруг два молодых окажутся в одной половине, под предлогом мол ножка заболела.
Комментарий удален модератором
Ответ Галина Воробьёва
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Йенс Мустерманн
Если Карась вдруг не защитит титул на нынешней лондонской пятисотке и опустится на третье место, то акробат может сделать гадость, как он любит: приедет на WIM, поучаствует в жеребьёвке и после неё снимется, если вдруг два молодых окажутся в одной половине, под предлогом мол ножка заболела.
А в чем смысл?
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Ответ evgeniiios
А в чем смысл?
Испортить всем нормальный теннис, все будут ждать финал Синнер-Карась, а он поломает сетку, раз уж играть сам не собирается.
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