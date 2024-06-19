Жеребьевка «Уимблдона» пройдет 28 июня
Жеребьевка основной сетки «Уимблдона» состоится 28 июня.
Квалификация пройдет с 24 по 27 июня, турнир – с 1 по 14 июля.
Жеребьевка основной сетки «Уимблдона» состоится 28 июня.
Квалификация пройдет с 24 по 27 июня, турнир – с 1 по 14 июля.
Маловероятно, канешн. Но всяко быват.
Много кто может удивить: Бублик, Штруфф, Берреттини, Гуркач, Димитров, Фриц, Шаповалов, Тиафо, Умбер, Оже, Дрейпер, Перрикар. Грикспур будет побеждать до того момента, пока головой по ходу матча не поедет, как обычно
Как-никак, "будущее тенниса" вот такое вот.