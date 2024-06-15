Алькарас продлил контракт с Nike, ему разработают персональный логотип (Relevo)

Карлос Алькарас продлил контракт с Nike.

Их сотрудничество началось в конце 2019-го, соглашение истекало в 2025-м. До работы с Nike испанец играл в форме от Lotto.

Как сообщает Relevo, несколько недель назад, еще до победы на «Ролан Гаррос», Алькарас подписал с Nike новый контракт, который будет действовать «до середины следующего десятилетия». Сумма сделки не разглашается, но издание предполагает, что Алькарас будет получать от 15 до 20 миллионов долларов в год.

Также компания разработает для испанца персональный логотип. На данный момент подробности о дизайне и степень его готовности неизвестны.