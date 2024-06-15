Алькарас продлил контракт с Nike, ему разработают персональный логотип (Relevo)

Теги бизнес ATP стиль Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас продлил контракт с Nike.

Их сотрудничество началось в конце 2019-го, соглашение истекало в 2025-м. До работы с Nike испанец играл в форме от Lotto.

Как сообщает Relevo, несколько недель назад, еще до победы на «Ролан Гаррос», Алькарас подписал с Nike новый контракт, который будет действовать «до середины следующего десятилетия». Сумма сделки не разглашается, но издание предполагает, что Алькарас будет получать от 15 до 20 миллионов долларов в год.

Также компания разработает для испанца персональный логотип. На данный момент подробности о дизайне и степень его готовности неизвестны.

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3 комментария
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KK, Король Карлос)
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PR, PR, да здравствует PR! Как-никак, "будущее тенниса".
Вона, синьёру Синнёру лого нарисовали ещё до 1го Шлема, и даже до 1го Мастерса.
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Ответ as009595@icloud.com
KK, Король Карлос)
ага КаКа
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