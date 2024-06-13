Синнер о соперничестве с Алькарасом: «Оно немного отличается от всех остальных. Из-за Алькараса я становлюсь лучше как игрок»

Янник Синнер рассказал о соперничестве с Карлосом Алькарасом.

Итальянец уступил ему в полуфинале «Ролан Гаррос» со счетом 6:2, 3:6, 6:3, 4:6, 3:6.

Алькарас выиграл турнир.

«Очень рад за него. Из-за него я становлюсь лучше как игрок. Каждый раз, когда я уступаю ему в матче, я знаю, что мне нужно прибавить. Мы с командой много работаем над этим и с нетерпением ждем момента, когда я снова с ним встречусь.

Наше соперничество немного отличается [от всех остальных]. Надеюсь, что в будущем смогу показать, что я стал лучше как игрок. С нетерпением жду этого».