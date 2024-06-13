Синнер о соперничестве с Алькарасом: «Оно немного отличается от всех остальных. Из-за Алькараса я становлюсь лучше как игрок»

Теги ATP Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Янник Синнер рассказал о соперничестве с Карлосом Алькарасом.

Итальянец уступил ему в полуфинале «Ролан Гаррос» со счетом 6:2, 3:6, 6:3, 4:6, 3:6.

Алькарас выиграл турнир.

«Очень рад за него. Из-за него я становлюсь лучше как игрок. Каждый раз, когда я уступаю ему в матче, я знаю, что мне нужно прибавить. Мы с командой много работаем над этим и с нетерпением ждем момента, когда я снова с ним встречусь.

Наше соперничество немного отличается [от всех остальных]. Надеюсь, что в будущем смогу показать, что я стал лучше как игрок. С нетерпением жду этого».

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5 комментариев
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Золотые слова.

Соперничество Бигов заставляло их становиться лучше и лучше и в результате взаимно прогрессировать. Так и надо относиться к соперникам.
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новые биги будут из алькараса и синнера. правильный подход. хотелось бы кого то третьего к ним в противостояние. надеюсь на Руне)
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кеналог неуловимый подбери, как у карася, и станет легче
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Ответ Фрэнк Канистра
новые биги будут из алькараса и синнера. правильный подход. хотелось бы кого то третьего к ним в противостояние. надеюсь на Руне)
Новые Биги обязательно будут. Год назад ни о каком Синнере никто не слышал. А теперь это «нереальный доминатор».
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Ответ Фрэнк Канистра
новые биги будут из алькараса и синнера. правильный подход. хотелось бы кого то третьего к ним в противостояние. надеюсь на Руне)
Руне вечный лузер, не удивлюсь если он никогда не возьмёт ТБШ, и так и останется с одним парижским Мастерсом и победой там в финале над Джоковичем как Хачанов🤷‍♀️‼️
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