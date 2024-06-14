Осака прошла на Олимпиаду по спецквоте ITF, а не по защищенному рейтингу
Наоми Осака получила wild card на Олимпиаду в Париже. ITF распределила две квоты для бывших чемпионок турниров «Большого шлема» между Осакой и Каролин Возняцки.
Накануне сообщалось, что Осака заявилась на Игры по защищенному рейтингу, но Олимпийский комитет Японии предоставил другую информацию.
А все помнят, как вамосы на все лады причитали "Правила едины для всех!"?
И ещё напомню, что ни Карась, ни Рафик, не играли за сборную в Кубке Дэвиса. Ни в прошлом сезоне, ни в этом.
А это обязательное(!) для всех(!) условие участия в ОИ.
Ну что, услышим и в этот раз, что никаких исключений никому быть не должно?
Что-то сомневаюсь.
"Вы не понимаете, это другое"©
кактотак.
Хоть слово он где то сказал против допуска россиян к олимпиаде?) Ни одного слова, про "правила едины для всех", ни одного слова про "обязательное(!) для всех(!) условие", ну а что тут еще взять с таких?)
"Вы не понимаете, это другое"©
кактотак.