Осака прошла на Олимпиаду по спецквоте ITF, а не по защищенному рейтингу

Теги WTA ITF Париж-2024 Олимпийский теннисный турнир Наоми Осака Теннис

Наоми Осака получила wild card на Олимпиаду в Париже. ITF распределила две квоты для бывших чемпионок турниров «Большого шлема» между Осакой и Каролин Возняцки.

Накануне сообщалось, что Осака заявилась на Игры по защищенному рейтингу, но Олимпийский комитет Японии предоставил другую информацию. 

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5 комментариев
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Отберёт золото у Швентек :)
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Ответ Eugenie Nation
У Графули еще не началась истерика?
12 июня, 19:41 | К новости Надаль на Олимпиаде сыграет в паре с Алькарасом, Бадоса пропустит турнир-1
А все помнят, как вамосы на все лады причитали "Правила едины для всех!"?
И ещё напомню, что ни Карась, ни Рафик, не играли за сборную в Кубке Дэвиса. Ни в прошлом сезоне, ни в этом.
А это обязательное(!) для всех(!) условие участия в ОИ.
Ну что, услышим и в этот раз, что никаких исключений никому быть не должно?
Что-то сомневаюсь.
"Вы не понимаете, это другое"©
кактотак.

Хоть слово он где то сказал против допуска россиян к олимпиаде?) Ни одного слова, про "правила едины для всех", ни одного слова про "обязательное(!) для всех(!) условие", ну а что тут еще взять с таких?)
"Вы не понимаете, это другое"©
кактотак.
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Ну да, победители БШ, в 200 текущего рейтинга, квота стран в 4 игрока по рейтингу не выбрана. Эти 2 целевые ВК ИТФ как раз для них.
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Ответ Никита Волк
12 июня, 19:41 | К новости Надаль на Олимпиаде сыграет в паре с Алькарасом, Бадоса пропустит турнир-1 А все помнят, как вамосы на все лады причитали "Правила едины для всех!"? И ещё напомню, что ни Карась, ни Рафик, не играли за сборную в Кубке Дэвиса. Ни в прошлом сезоне, ни в этом. А это обязательное(!) для всех(!) условие участия в ОИ. Ну что, услышим и в этот раз, что никаких исключений никому быть не должно? Что-то сомневаюсь. "Вы не понимаете, это другое"© кактотак. Хоть слово он где то сказал против допуска россиян к олимпиаде?) Ни одного слова, про "правила едины для всех", ни одного слова про "обязательное(!) для всех(!) условие", ну а что тут еще взять с таких?) "Вы не понимаете, это другое"© кактотак.
Странно приплетать сюда россиян, случай ведь один в один, испанцев ведь тоже не допускают до кубка Дэвиса и у Алькараса не было возможности там выступить😂
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