Осака прошла на Олимпиаду по спецквоте ITF, а не по защищенному рейтингу

Наоми Осака получила wild card на Олимпиаду в Париже. ITF распределила две квоты для бывших чемпионок турниров «Большого шлема» между Осакой и Каролин Возняцки.

Накануне сообщалось, что Осака заявилась на Игры по защищенному рейтингу, но Олимпийский комитет Японии предоставил другую информацию.