Медведев об Олимпиаде: «Не мне рассуждать, правильно ли участвовать как нейтральный спортсмен, но я поеду на Игры для себя и выложусь по максимуму»

Даниил Медведев прокомментировал участие в Олимпиаде в Париже.

«В Токио я приехал с мотивацией, будто это какой-то турнир ATP. Но в итоге я был очень впечатлен атмосферой и жизнью в олимпийской деревне.

Теперь мне не терпится повторить этот опыт. Не мне рассуждать, правильно ли участвовать как нейтральный спортсмен, но я поеду на Игры для себя и выложусь по максимуму.

Переход с травы на грунт будет сложным, но интересным. Мы потратим столько времени, сколько потребуется, чтобы подготовиться к этим двум покрытиям. Время будет ключевым фактором».