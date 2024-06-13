Медведев об Олимпиаде: «Не мне рассуждать, правильно ли участвовать как нейтральный спортсмен, но я поеду на Игры для себя и выложусь по максимуму»

Теги ATP Париж-2024 Олимпийский теннисный турнир Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев прокомментировал участие в Олимпиаде в Париже.

«В Токио я приехал с мотивацией, будто это какой-то турнир ATP. Но в итоге я был очень впечатлен атмосферой и жизнью в олимпийской деревне.

Теперь мне не терпится повторить этот опыт. Не мне рассуждать, правильно ли участвовать как нейтральный спортсмен, но я поеду на Игры для себя и выложусь по максимуму.

Переход с травы на грунт будет сложным, но интересным. Мы потратим столько времени, сколько потребуется, чтобы подготовиться к этим двум покрытиям. Время будет ключевым фактором».

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4 комментария
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Правильно! Будет тяжело но интересно
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Никакой Даниил не нейтральный. Россиянин за которого будут болеть и желать удачи многие жители страны.
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А тем, кто на зарплате, не разрешили...
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Молодец Даня, надо отвечать за себя, за свое решение, а не за всех спортсменов.
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