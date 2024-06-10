Впервые в топ-2 рейтингов ATP и WTA только игроки, родившиеся в 2000-е
ATP и WTA обновили рейтинги по итогам «Ролан Гаррос».
Теперь первые два места в мужском рейтинге занимают 22-летний Янник Синнер и 21-летний Карлос Алькарас, в женском – 23-летняя Ига Швентек и 20-летняя Коко Гауфф.
Впервые в топ-2 обоих рейтингов стоят только игроки, родившиеся в 2000-е.
В сумме они выиграли 10 турниров «Большого шлема»: по одному у Синнера и Гауфф, три у Алькараса, пять у Швентек.
у мужчин всего два (Тим и Медведев)
у женщин всего 21 (Осака 4, Барти 3, Халеп 2, Квитова 2, Муругуса 2, Соболенко 2, Возняцки, Остапенко, Вондрусова, Кенин, Крейчикова и Рыбакина по 1)
очень слабое поколения получается
Ну, а про мужчин с Биг3 и говорить нечего :)