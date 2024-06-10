Впервые в топ-2 рейтингов ATP и WTA только игроки, родившиеся в 2000-е

и обновили рейтинги по итогам « ».

Теперь первые два места в мужском рейтинге занимают 22-летний и 21-летний , в женском – 23-летняя и 20-летняя .

Впервые в топ-2 обоих рейтингов стоят только игроки, родившиеся в 2000-е.

В сумме они выиграли 10 турниров «Большого шлема»: по одному у Синнера и Гауфф, три у Алькараса, пять у Швентек.