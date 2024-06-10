Впервые в топ-2 рейтингов ATP и WTA только игроки, родившиеся в 2000-е

Теги рейтинги Ролан Гаррос ATP WTA Коко Гауфф Ига Швентек Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

ATP и WTA обновили рейтинги по итогам «Ролан Гаррос».

Теперь первые два места в мужском рейтинге занимают 22-летний Янник Синнер и 21-летний Карлос Алькарас, в женском – 23-летняя Ига Швентек и 20-летняя Коко Гауфф.

Впервые в топ-2 обоих рейтингов стоят только игроки, родившиеся в 2000-е.

В сумме они выиграли 10 турниров «Большого шлема»: по одному у Синнера и Гауфф, три у Алькараса, пять у Швентек.

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вот она и наступила, смена поколений.
+6
0
+6
у поколения 90-х пока что больше ТБШ за счет женщин, но все равно на всё десятилетие только 23 ТБШ!
у мужчин всего два (Тим и Медведев)
у женщин всего 21 (Осака 4, Барти 3, Халеп 2, Квитова 2, Муругуса 2, Соболенко 2, Возняцки, Остапенко, Вондрусова, Кенин, Крейчикова и Рыбакина по 1)
очень слабое поколения получается
+4
-2
+2
Ответ Добрый Андрей
у поколения 90-х пока что больше ТБШ за счет женщин, но все равно на всё десятилетие только 23 ТБШ! у мужчин всего два (Тим и Медведев) у женщин всего 21 (Осака 4, Барти 3, Халеп 2, Квитова 2, Муругуса 2, Соболенко 2, Возняцки, Остапенко, Вондрусова, Кенин, Крейчикова и Рыбакина по 1) очень слабое поколения получается
Не поколение слабое, оно просто слабее поколения 80-х с Шараповой, Вильямс, остальной россыпью наших со шлемами и без (Кузнецова и пр), а также двух сильных бельгиек и сербок.

Ну, а про мужчин с Биг3 и говорить нечего :)
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий