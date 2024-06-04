Рууд – Зверев прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

В полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису, как и год назад, встретятся норвежец Каспер Рууд и Александр Зверев из Германии. Матч состоится 7 июня на центральном корте турнира имени Филиппа Шатрие, начало не ранее 18:30 по московскому времени.

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Прогноз

Соперники во многом схожи. Обоих можно назвать одними из самых стабильных грунтовиков в туре, оба обладают мощной подачей и хорошей игрой на задней линии. Каспер в третий раз подряд сыграет в полуфинале Ролан Гаррос, для Александра это четвертый выход в число полуфиналистов. В то же время на счету Зверева несколько побед на грунте на турнирах-тысячниках, а у Рууда нет ни одного подобного успеха. Букмекеры отдают небольшое преимущество немецкому теннисисту. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,84, выигрыш Каспера оценивается коэффициентом 1,98.

Личные встречи

Помимо полуфинала прошлого года соперники встречались еще три раза, причем все эти поединки проходили на харде. Общий счет 2 – 2. Перед вами результаты трех последних матчей по сетам.

09.06.2023. Каспер Рууд 3 : 0 Александр Зверев

30.03.2022. Каспер Рууд 2 : 1 Александр Зверев

05.11.2021. Александр Зверев 2 : 0 Каспер Рууд

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Каспер Рууд

Каспер в очередной раз выглядит очень уверенно и идет вперед по сетке, но вновь приходится отмечать, что при этом у него практически нет на пути сильных соперников. В четвертьфинале мог быть Новак Джокович, но он снялся с турнира из-за травмы. В пользу Рууда играет тот факт, что у него было четыре дня отдыха перед полуфиналом, при затяжной встрече сил у него должно быть больше.

Александр Зверев

Если брать во внимание статистические показатели Александра в нынешнем турнире, то он превосходит Рууда практически по всем. Он более стабилен на первой подаче, имеет больше активно выигранных очков. Могло быть меньше невынужденных ошибок, но тут подвел матч против австралийца Алекса де Минаура. Но даже при этом Зверев выиграл в трех сетах. Кроме того на турнире было два пятисетовика и времени на корте Александр провел гораздо больше, чем норвежец.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024