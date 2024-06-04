Ролан Гаррос: Каспер Рууд – Александр Зверев прямая трансляция матча 07.06.2024

В мужской сетке одиночного турнира на Открытом чемпионате Франции по теннису нас ждет повторение прошлогоднего полуфинала. В матче за право сыграть в решающем поединке встретятся представители топ-10 норвежец Каспер Рууд и Александр Зверев из Германии. Матч состоится 7 июня и начнется не ранее 18:30 по московскому времени.

Соперники проведут поединок на корте имени Филиппа Шатрие. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Каспер Рууд один из самых стабильных теннисистов. Он уже несколько лет держится в числе десяти сильнейших в мировом рейтинге. При этом он считается специалистом по игре исключительно на грунтовом покрытии. На счету норвежца 11 титулов на турнирах АТР, но при этом десять побед на турнирах уровня АТР-250, одна на АТР-500 и все. Лишь один раз в карьере он играл в финале тысячника, где уступил Стефаносу Циципасу. Можно было бы сказать, что на Ролан Гаррос происходит чудесное преображение, ведь он третий год подряд вышел в полуфинал. Но если посмотреть на сетку всех трех этих турниров, то из соперников топ уровня Каспер побеждал только Хольгера Руне и того же Александра Зверева. На этот раз с сеткой Рууду повезло в очередной раз. В четвертьфинале он должен был встречаться с Новаком Джоковичем, но тот снялся с турнира из-за травмы колена, которое придется оперировать. В первых четырех раундах соперники у норвежца были все уступающие по уровню, но и там приходилось играть по четыре-пять сетов. С одной стороны, четверо суток подготовки к полуфиналу это много, с другой, не потеряет ли Каспер игровой тонус.

Рууд – Зверев прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Александр Зверев в четвертый раз подряд вышел в полуфинал Ролан Гаррос, причем сетка у него была куда сложнее, чем у норвежца. В первом же круге жребий свел его с 14-кратным победителем турнира Рафаэлем Надалем. Пусть испанец уже не показывает тот высокий уровень тенниса, но его нужно было обыграть. Затем Давид Гоффен, который тоже в свое время входил в топ-10 теннисистов. После пришлось играть два пятисетовика сначала против Тэллона Грикспора из Нидерландов, где все решалось на чемпионском тай-брейке, потом против Хольгера Руне. В четвертьфинале нужно было как можно быстрее закончить поединок с Алексом де Минауром из Австралии. Так и вышло, всего три сета, но сил пришлось потратить немало. Многие специалисты считают, что Зверев давно заслужил титул Большого шлема, но он как раз представитель «потерянного» поколения, которому не удавалось выиграть ничего серьезного во времена большой тройки. Александр проиграл Касперу Рууду в полуфинале прошлогоднего турнира и сейчас постарается взять реванш.

Тот самый полуфинал стал последней на сегодняшний день встречей теннисистов. Общий счет поединков 2 – 2. Сейчас букмекеры отдают небольшое преимущество Звереву. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,84, успех Каспера Рууда оценивается коэффициентом 1,98.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024