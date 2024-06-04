Швентек выиграла на «Ролан Гаррос» 20 геймов подряд

Первая ракетка мира Ига Швентек на «Ролан Гаррос» выиграла три подряд сета со счетом 6:0.

Она не отдала ни одного гейма в четвертом круге против Анастасии Потаповой и начала с баранки четвертьфинал против Маркеты Вондроушовой.

Швентек повторила свое прошлогоднее достижение: тогда в Париже она закончила баранкой второй круг против Клэр Лю и в следующем матче не отдала ни одного гейма Ван Синюй.

С учетом третьего круга против Мари Бузковой и второго сета против Вондроушовой полька выиграла на «Ролан Гаррос»-2024 20 геймов подряд.

В матче с №6 Вондроушовой Швентек первой с 2013 года выиграла со счетом 6:0 стартовый сет против соперницы из топ-10 в четвертьфинале «Ролан Гаррос» или на более поздней стадии этого турнира. 11 лет назад №1 Серена Уильямс разгромила в полуфинале №5 Сару Эррани – 6:0, 6:1.