Швентек выиграла на «Ролан Гаррос» 20 геймов подряд

Теги Серена Уильямс Ролан Гаррос WTA Сара Эррани Анастасия Потапова Мари Бузкова Маркета Вондроушова Ига Швентек Теннис

Первая ракетка мира Ига Швентек на «Ролан Гаррос» выиграла три подряд сета со счетом 6:0.

Она не отдала ни одного гейма в четвертом круге против Анастасии Потаповой и начала с баранки четвертьфинал против Маркеты Вондроушовой.

Швентек повторила свое прошлогоднее достижение: тогда в Париже она закончила баранкой второй круг против Клэр Лю и в следующем матче не отдала ни одного гейма Ван Синюй.

С учетом третьего круга против Мари Бузковой и второго сета против Вондроушовой полька выиграла на «Ролан Гаррос»-2024 20 геймов подряд.

В матче с №6 Вондроушовой Швентек первой с 2013 года выиграла со счетом 6:0 стартовый сет против соперницы из топ-10 в четвертьфинале «Ролан Гаррос» или на более поздней стадии этого турнира. 11 лет назад №1 Серена Уильямс разгромила в полуфинале №5 Сару Эррани – 6:0, 6:1.

8 комментариев
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Ответ lebedst
ну уж если 2 гейма номер 6 рейтинга берет, то какие тут вопросы к Потаповой могут быть))
Можно подумать на 6 месте рейтинга какая то толковая теннисистка)
Вондроушева - такая же бездарность, ничем не лучше Потаповой, просто сумевшая подобрать выпавший из рук Жабер Уимблдон.
Ее реальное место - хвост топ 30-40.
+6
0
+6
Получается в женском теннисе одна на вершине и ещё три очень близко. Остальные у подножья барахтаются.
+5
0
+5
ну уж если 2 гейма номер 6 рейтинга берет, то какие тут вопросы к Потаповой могут быть))
+5
-1
+4
Ответ Никита Волк
в финале шлема любая теннисистка сможет выиграть у Жабер)
Кроме Вероники Кудерметовой )
+4
0
+4
Ответ Журэма
Можно подумать на 6 месте рейтинга какая то толковая теннисистка) Вондроушева - такая же бездарность, ничем не лучше Потаповой, просто сумевшая подобрать выпавший из рук Жабер Уимблдон. Ее реальное место - хвост топ 30-40.
в финале шлема любая теннисистка сможет выиграть у Жабер)
+2
0
+2
Осака, что же ты натворила!
+2
-1
+1
заберет душу у Гауфф
0
0
0
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