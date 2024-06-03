Джокович о корте на «Ролан Гаррос»: «Я повредил колено, потому что быстро дернулся и поскользнулся»

Новак Джокович заявил, что получил травму из-за качества корта на «Ролан Гаррос».

В матче с Франсиско Серундоло в четвертом круге серб вызвал супервайзера и потребовал, чтобы корты чаще разметали. Об этом же он просил в третьем круге против Лоренцо Музетти.

НД: Объясните мне, почему так трудно размести корт?

Супервайзер: Потому что решение принимают люди, которые занимаются эксплуатацией корта.

НД: А кто играет в теннис? Объясните мне. Я повредил колено, потому что быстро дернулся и поскользнулся. И я только прошу раз в два перехода разметать корт. В чем проблема?

Супервайзер: Служба эксплуатации сказала, что это не требуется.

НД: Им не требуется. Но вы-то супервайзер, вы защищаете тех, кто играет. Я игрок, и я говорю, что так нельзя. А вы слушаете тех, кто не играет в теннис.

Супервайзер: Они говорят, что корт в порядке.

НД: И они лучше меня знают?

Супервайзер: Я такого не говорю.

НД: Нет, говорите.

Супервайзер: Я говорю, что требования к корту должны быть одинаковыми во всех матчах.

НД: Это просто нелепо.