Аванесян о перерывах из-за дождя: «Если честно, на меня это никак не влияет. Я стараюсь спокойно ждать»

Теги Ролан Гаррос WTA Циньвэнь Чжэн Элина Аванесян Теннис

Элина Аванесян пркоментировала победу над Циньвэнь Чжэн на «Ролан Гаррос».

Россиянка выиграла 3:6, 6:3, 7:6(10-6) и второй год подряд вышла во вторую неделю «Ролан Гаррос».

– Что творилось в голове, когда дважды не смогла подать на матч. 5:2 превратились в 5:5, потом этот тай-брейк. Что было в голове, какие были мысли?

– Я думала, чтобы не сдаваться и пыталась как-то подбодрить себя, поддержать. Конечно, было много мыслей в голове, но я старалась убрать их в сторону и сфокусироваться только на текущем моменте, на каждом розыгрыше. И очень помогла поддержка команды, которая меня постоянно подбадривала. Я просто старалась играть один мяч за другим.

– Что произошло, когда подавали на матч? Зажало? Или другая причина? 

– Надеюсь, не зажало (смеется). Не знаю, как это смотрелось со стороны. На самом деле она очень хорошо отыграла. Я, конечно, старалась, но немножко не хватило, где-то чуть ошиблась, а она хорошо отыграла. Это теннис, все бывает, мне кажется.

– Чем занимались, когда при счете 2:1 в третьем сете вас увели с корта? 

– Честно, мы уже привыкли к дождю и разработали схему (смеется). Сначала меня пролечил физио, а потом мы пили чай, играли в карты, просто ждали.

– А дождь сегодня помог или нет? Казалось, перевернули ход игры и сразу пошел дождь...

– Честно говоря, на меня это никак не влияет. Я стараюсь спокойно ждать, ничего на самом деле не менять, – приводит слова Аванесян корреспондент Спортса Андрей Васильев.

2 комментария
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А кто ж его знает? Мне вот думается, что Элина может достичь определённых теннисных высот! Что-то в ней есть.
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Ответ Maxim Maximov
А кто ж его знает? Мне вот думается, что Элина может достичь определённых теннисных высот! Что-то в ней есть.
В первую очередь характер, очень пассивная игра на задней без подачи, нужно больше разнообразия
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