Рейтинг WTA. Коллинс вернулась в топ-10, Рахимова – в топ-100

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Финалистка Страсбурга Даниэль Коллинс вернулась в топ-10.

Анна Блинкова выпала из топ-50, Камилла Рахимова вернулась в топ-100.

WTA Singles Rankings

Положение на 27 мая 2024

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Ига Швентек (Польша) 11695
2 (2) Арина Соболенко (Беларусь) 8138
3 (3) Коко Гауфф (США) 7638
4 (4) Елена Рыбакина (Казахстан) 5673
5 (5) Джессика Пегула (США) 4550
6 (6) Маркета Вондроушова (Чехия) 4143
7 (7) Мария Саккари (Греция) 3980
8 (8) Циньвэнь Чжэн (Китай) 3945
9 (9) Онс Жабер (Тунис) 3748
10 (12) Даниэль Коллинс (США) 3472
11 (10) Алена Остапенко (Латвия) 3318
12 (16) Мэдисон Киз (США) 3283
13 (11) Дарья Касаткина (Россия) 3258
17 (19) Людмила Самсонова (Россия) 2580
18 (18) Екатерина Александрова (Россия) 2480
19 (17) Элина Свитолина (Украина) 2290
22 (22) Анастасия Павлюченкова (Россия) 2116
25 (25) Анна Калинская (Россия) 1916
31 (31) Вероника Кудерметова (Россия) 1623
38 (38) Мирра Андреева (Россия) 1407
41 (41) Анастасия Потапова (Россия) 1317
47 (47) Диана Шнайдер (Россия) 1236
48 (56) Ангелина Калинина (Украина) 1221
53 (66) Майар Шериф (Египет) 1113
55 (45) Анна Блинкова (Россия) 1096
62 (81) Пейтон Стернс (США) 1040
67 (48) Лючия Бронцетти (Италия) 983
70 (69) Элина Аванесян (Россия) 956
87 (105) Камилла Рахимова (Россия) 804
100 (101) Эрика Андреева (Россия) 749
105 (106) Мария Тимофеева (Россия) 722

 

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