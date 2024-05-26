Рейтинг WTA. Коллинс вернулась в топ-10, Рахимова – в топ-100

Финалистка Страсбурга Даниэль Коллинс вернулась в топ-10.

Анна Блинкова выпала из топ-50, Камилла Рахимова вернулась в топ-100.

WTA Singles Rankings

Положение на 27 мая 2024

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