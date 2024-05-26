Рейтинг WTA. Коллинс вернулась в топ-10, Рахимова – в топ-100
Финалистка Страсбурга Даниэль Коллинс вернулась в топ-10.
Анна Блинкова выпала из топ-50, Камилла Рахимова вернулась в топ-100.
Положение на 27 мая 2024
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Ига Швентек (Польша)
|11695
|2 (2)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|8138
|3 (3)
|Коко Гауфф (США)
|7638
|4 (4)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|5673
|5 (5)
|Джессика Пегула (США)
|4550
|6 (6)
|Маркета Вондроушова (Чехия)
|4143
|7 (7)
|Мария Саккари (Греция)
|3980
|8 (8)
|Циньвэнь Чжэн (Китай)
|3945
|9 (9)
|Онс Жабер (Тунис)
|3748
|10 (12)
|Даниэль Коллинс (США)
|3472
|11 (10)
|Алена Остапенко (Латвия)
|3318
|12 (16)
|Мэдисон Киз (США)
|3283
|13 (11)
|Дарья Касаткина (Россия)
|3258
|17 (19)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2580
|18 (18)
|Екатерина Александрова (Россия)
|2480
|19 (17)
|Элина Свитолина (Украина)
|2290
|22 (22)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|2116
|25 (25)
|Анна Калинская (Россия)
|1916
|31 (31)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|1623
|38 (38)
|Мирра Андреева (Россия)
|1407
|41 (41)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1317
|47 (47)
|Диана Шнайдер (Россия)
|1236
|48 (56)
|Ангелина Калинина (Украина)
|1221
|53 (66)
|Майар Шериф (Египет)
|1113
|55 (45)
|Анна Блинкова (Россия)
|1096
|62 (81)
|Пейтон Стернс (США)
|1040
|67 (48)
|Лючия Бронцетти (Италия)
|983
|70 (69)
|Элина Аванесян (Россия)
|956
|87 (105)
|Камилла Рахимова (Россия)
|804
|100 (101)
|Эрика Андреева (Россия)
|749
|105 (106)
|Мария Тимофеева (Россия)
|722
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