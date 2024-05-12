Оже-Альяссим выиграл 200-й матч в карьере
Феликс Оже-Альяссим обыграл Ботика ван де Зандшульпа во втором круге в Риме – 6:1, 7:6(6).
При счете 1:5 во второй партии он отыграл сетбол, при 5:6 – еще один.
Эта победа стала для 23-летнего канадца 200-й на уровне ATP (при 133 поражениях).
Он второй игрок, родившийся в 2000-х, который достиг этой отметки. Первым был 22-летний Янник Синнер – 218:76.
На третьем месте по количеству побед в этом поколении идет 21-летний Карлос Алькарас – 173:48.
Оже-Альяссим дальше поборется с Алексом де Минауром.