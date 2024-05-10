Корда послал воздушные поцелуи зрителям после победы над Коболли: «Привет тем, кто 2,5 часа выкрикивал неуместные вещи о моей девушке, семье и команде»
Себастьян Корда послал воздушные поцелуи зрителям после победы над Флавио Коболли на «Мастерсе» в Риме (7:6(6), 4:6, 6:4).
«Привет зрителям позади меня, которые 2,5 часа выкрикивали неуместные вещи о моей девушке, семье и команде. Спасибо за дополнительную мотивацию 🙏💪.
Все еще вас люблю 🇮🇹❤️», – написал Корда.
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