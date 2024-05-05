Кафельников назвал Рублева фаворитом финала «Мастерса» в Мадриде

Теги ATP Евгений Кафельников Mutua Madrid Open Андрей Рублев Теннис

Евгений Кафельников назвал Андрея Рублева фаворитом финала в Мадриде.

За второй «Мастерс» россиянин сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом.

«Выступление Рублева в Мадриде стало удивительным и для меня, и для всех, учитывая, что к турниру он подошел с серией из четырех поражений. Он молодец и выжимает по ходу турнира максимум возможного.

Признаюсь, я не смотрел ни одного матча Оже-Альяссима по ходу турнира, поэтому не знаю, чего от него ожидать. Но на бумаге Рублев фаворит предстоящего матча. Но это надо еще реализовать. Посмотрим», – цитирует Кафельникова ТАСС.

Рублев против Оже-Альяссима в финале «Мастерса» в Мадриде. Онлайн

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6 комментариев
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Никто не смотрел матчей Феликса, потому что их не было😂
+10
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+10
"Признаюсь, я не смотрел ни одного матча Оже-Альяссима по ходу турнира" - это, случаем, не троллинг его пути на снятиях соперников, особенно в последних 2 кругах?
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Всей душой и сердцем сегодня за Рублева! Андрей, не подведи, мы верим в тебя!
+4
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+2
Я думаю, что пол миллиона призовых, 650 рейтинговых очков и первый финал мастерса - огромное (без иронии) достижение Оже. Поэтому финал должен забрать Андрей
+1
0
+1
Ответ bestsalut
Я думаю, что пол миллиона призовых, 650 рейтинговых очков и первый финал мастерса - огромное (без иронии) достижение Оже. Поэтому финал должен забрать Андрей
650 рейтинговых очков
0
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0
Ответ sined2000
650 рейтинговых очков
Тем более
0
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