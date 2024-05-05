Кафельников назвал Рублева фаворитом финала «Мастерса» в Мадриде

Евгений Кафельников назвал Андрея Рублева фаворитом финала в Мадриде.

За второй «Мастерс» россиянин сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом.

«Выступление Рублева в Мадриде стало удивительным и для меня, и для всех, учитывая, что к турниру он подошел с серией из четырех поражений. Он молодец и выжимает по ходу турнира максимум возможного.

Признаюсь, я не смотрел ни одного матча Оже-Альяссима по ходу турнира, поэтому не знаю, чего от него ожидать. Но на бумаге Рублев фаворит предстоящего матча. Но это надо еще реализовать. Посмотрим», – цитирует Кафельникова ТАСС.

Рублев против Оже-Альяссима в финале «Мастерса» в Мадриде. Онлайн