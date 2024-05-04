Мугуруса о завершении карьеры: «Больше всего скучаю по команде. По атмосфере коллектива, чувству защищенности и совместным путешествиям»

Гарбинье Мугуруса после ухода из тура скучает по путешествиям с командой.

Она ответила, что ей больше всего запомнилось за время карьеры, помимо титулов на «Ролан Гаррос», «Уимблдоне» и итоговом турнире.

– Многое. Я застала разные поколения. Мне посчастливилось играть со старшим поколением, а потом – с новым. Больше всего я скучаю по команде. По атмосфере коллектива, чувству защищенности и совместным путешествиям. Но теннис – тяжелый спорт. И ты путешествуешь каждую неделю. Вот по этому я не скучаю.

– Плюс в том, что весь полезный опыт, который вы получили в спорте, можно использовать в дальнейшей жизни. Уже понятно, какой будет эта дальнейшая жизнь?

– Боже, все хотят знать. Пока не прошло достаточно времени. Я стараюсь понять. Я точно хочу заниматься чем-то, связанным с медиа, с теннисом, но при этом пробовать разное. Почему нет? Я всегда была связана с теннисом. Так что я не знаю. Я открыта для возможностей. Посмотрим.

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