Фигу пришел на полуфинал между Лехечкой и Оже-Альяссимом

Теги Луиш Фигу Барселона Реал Мадрид Ла Лига ATP Mutua Madrid Open Феликс Оже-Альяссим Иржи Лехечка Теннис

Луиш Фигу пришел на полуфинал ATP 1000 в Мадриде между Иржи Лехечкой и Феликсом Оже-Альяссимом.

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9 комментариев
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Фигу ему, а не полуфинал
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Шёл на Надаля, но билет уже куплен 🙃
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Шок,это по нашему!
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и уже ушёл)
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Что за хрень?
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Фигу показали "фигу"
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А вообще, лучше бы статью просто сделали про звезд на турнире, как очень удачно делают на ветке Ф1
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Вообще-то он у себя в саду, зачем вы прифотошопили плашку Теннис ТВ?
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Я сегодня посетил ТЦ Авиапарк, также ТЦ Форт, также магазин Spar и Ароматный мир.

На этом новости заканчиваются.
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