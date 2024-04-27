Надаль поспорил с судьей на вышке из-за того, что ему не дали видеоповтор после спорного удара де Минаура

Теги Теннис

Рафаэль Надаль поспорил с судьей с на вышке во втором круге в Мадриде.

При счете 2:0, 15:30 на своей подаче Надаль посчитал, что мяч ушел в аут после удара Алекса де Минаура, обвел ракеткой отметку на корте и не стал продолжать розыгрыш. Судья на вышке Фергюс Мерфи объявил, что счет стал 15:40, Надаля это удивило, и он начал выяснять, что произошло.

ФМ: «Я не видел, чтобы ты попросил челлендж».

РН: «Какой челлендж?»

ФМ: «Чтобы воспользоваться системой».

РН: «Если я остановил игру, это не означает, что я прошу повтор? Я должен прямо так и сказать «челлендж»?»

ФМ: «Да, как обычно. А ты просто остановился».

РН: «Если я остановился и обвел отметку, это не значит, что я прошу повтор? Это не значит, что я не хочу продолжать игру? Ты так это понимаешь?»

ФМ: «Ты должен быстро попросить повтор. Я видел, что ты остановился, но не видел, чтобы ты попросил повтор».

Надаль попросил вызвать супервайзера. После этого испанец сделал счет 40:40, но в итоге проиграл гейм.

На переходе Надаль высказал претензии пришедшему супервайзеру.

Зрителям телетрансляции показали графику с повтором эпизода, не написав, мяч в корте или в ауте.

1 комментарий
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Рафа решил показать судье кто здесь босс,)
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