Надаль поспорил с судьей на вышке из-за того, что ему не дали видеоповтор после спорного удара де Минаура
Рафаэль Надаль поспорил с судьей с на вышке во втором круге в Мадриде.
При счете 2:0, 15:30 на своей подаче Надаль посчитал, что мяч ушел в аут после удара Алекса де Минаура, обвел ракеткой отметку на корте и не стал продолжать розыгрыш. Судья на вышке Фергюс Мерфи объявил, что счет стал 15:40, Надаля это удивило, и он начал выяснять, что произошло.
ФМ: «Я не видел, чтобы ты попросил челлендж».
РН: «Какой челлендж?»
ФМ: «Чтобы воспользоваться системой».
РН: «Если я остановил игру, это не означает, что я прошу повтор? Я должен прямо так и сказать «челлендж»?»
ФМ: «Да, как обычно. А ты просто остановился».
РН: «Если я остановился и обвел отметку, это не значит, что я прошу повтор? Это не значит, что я не хочу продолжать игру? Ты так это понимаешь?»
ФМ: «Ты должен быстро попросить повтор. Я видел, что ты остановился, но не видел, чтобы ты попросил повтор».
Надаль попросил вызвать супервайзера. После этого испанец сделал счет 40:40, но в итоге проиграл гейм.
На переходе Надаль высказал претензии пришедшему супервайзеру.
Зрителям телетрансляции показали графику с повтором эпизода, не написав, мяч в корте или в ауте.