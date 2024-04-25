Финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг полностью пройдет в формате плей-офф, групповой этап отменен

Финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг полностью пройдет в формате плей-офф,групповой этап.

сообщила, что жеребьевка состоится 30 апреля.

В 2024-м финальный турнир в Севилье проведут в новом формате: вместо группового этапа сразу начнутся матчи на вылет. В первом круге сыграют четыре пары команд, а еще четыре сеяные сборные начнут с 1/4 финала.

В этот раз соревнования пройдут на неделю позже по сравнению с прошлыми сезонами из-за удлинившегося календаря . Таким образом, и частично наложатся друг на друга: женский турнир запланирован 12-20 ноября, мужской – 19-24 ноября.