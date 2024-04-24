Де Минаур о том, что должен сделать, чтобы стать «самым непопулярным» человеком в Мадриде: «Выиграть у Рафы еще раз»

Теги ATP Mutua Madrid Open Алекс де Минаур Теннис

Австралиец Алекс де Минаур поделился особенностями своего характера.

– Думаю, я на корте и в жизни – это два разных человека. Многие люди на корте видят меня серьезным, очень горячим, очень профессиональным. Но как только я покидаю корт, мне нравится быть немного ленивым, расслабленным. Люблю хорошо проводить время и стараюсь не относиться к себе слишком серьезно. Ну такой вот я вне корта. Поэтому всякий раз, когда я выхожу на корт, становлюсь другим игроком с другим мышлением. Это моя работа, и я делаю то, что нужно.

– Когда вы обыграли Рафу в Барселоне, вас назвали самым непопулярным человеком в Барселоне. Что вам нужно сделать, чтобы стать самым непопулярным в Мадриде?

– Думаю, выиграть у Рафы еще раз. А есть все шансы, что я сыграю с ним на второй неделе, ой, во втором круге.

– Вы уже видели сетку?

– Да, видел, и я в восторге. Будет здорово сыграть на центральном корте перед его болельщиками. Да, это отличный опыт. Я сделаю все возможное, чтобы выиграть, а там посмотрим, – сказал де Минаур в интервью Софье Тартаковой для канала «Больше!»

3 комментария
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Мне кажется в этот раз Рафа даст бой )
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Так стань им, ты ведь этого хочешь💪👍‼️
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даже Киря сказал,что ДеМинор гуляет ))) жестко. А на корте - противоположности.. К Рафе он с респектом, как и ко всем
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