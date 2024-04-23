Дарья Касаткина: «Никогда не ставила цель стать первой ракеткой мира»

Теги рейтинги WTA Дарья Касаткина Теннис

Дарья Касаткина объяснила, почему рейтинг для нее не приоритетная цель.

– Вы говорили, что, когда попали в топ-10 впервые, испугались. В Чарлстоне вы были в матче от десятки. Сейчас бы это воспринималось иначе?

– Да, после я еще раз попала в десятку. И воспринималось это абсолютно по-другому. Тогда я не понимала, откуда у меня такой рывок и за счет чего я должна его удерживать. Сейчас рейтинг – это не что-то фундаментальное. Он меняется каждую неделю: кто-то набирает очки, у кого-то они сгорают. Единственное, что важно – это стабильность и уровень игры. Тогда будет и рейтинг.

– Но все же попасть на итоговый – цель номер один в этом сезоне?

– Это важно, но не первоначальная моя цель. Уже напарывалась на то, что шла за рейтингом, и ничего хорошего по итогу из этого не выходило. Также после работы с психологом поняла, что рейтинг – это что-то важное, но оно идет рядом с тобой, он тебя сопровождает. А идти нужно за уверенностью, уровнем игры, самоощущением на корте и за кортом. Если ты идешь за цифрой – даже если однажды ее и поймаешь – потом могут быть большие проблемы (улыбается). Я уже это проходила.

– Это что за проблема?

– У всех она разная. Скрипя зубами, цепляясь за этот рейтинг, я дошла до цели — и не поняла как. Не знала, что развивать. Я шла не за развитием, а за цифрой. Поэтому, мне кажется, хорошо иметь недостижимые цели: чтобы всегда было куда стремиться. Потому что ты никогда не ударишься о потолок. И я никогда не ставила перед собой цель стать первой ракеткой мира – это то, обо что ты можешь удариться, – сказала Касаткина в интервью «Чемпионату».

15 комментариев
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"Поэтому, мне кажется, хорошо иметь недостижимые цели: чтобы всегда было куда стремиться" - так 1 строчка и есть недостижимая цель для нее, разве нет?)
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Ответ sashati
Ей нужна такая жена как Мирка, все время говорящаяя перед финалами БШ - "не ной, ты же Федерер!")
Только вот есть одна мааааленькая загвоздочка, она никогда не будет в финале БШ)
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Это как в басне Крылова "Лисица и виноград" - не очень то и хотелось 😂😂😂 С таким мышиным теннисом как у Дашутки чудо, что она в десятке была.
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Ответ David Rigert
Дарья Касаткина самая красивая девушка.
давид ригерт самая красивая девушка.
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Зато честно
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не слышала про НЛП .)
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целью должны быть титулы.
будут титулы - будет и рейтинг
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Ответ Syndycate
"Поэтому, мне кажется, хорошо иметь недостижимые цели: чтобы всегда было куда стремиться" - так 1 строчка и есть недостижимая цель для нее, разве нет?)
Я так понял, что это недостижимо, но не является целью. А вообще вот эти два предложения (про недостижимые цели) вырезать и станет нормально
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