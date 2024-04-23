Дарья Касаткина: «Никогда не ставила цель стать первой ракеткой мира»

Дарья Касаткина объяснила, почему рейтинг для нее не приоритетная цель.

– Вы говорили, что, когда попали в топ-10 впервые, испугались. В Чарлстоне вы были в матче от десятки. Сейчас бы это воспринималось иначе?

– Да, после я еще раз попала в десятку. И воспринималось это абсолютно по-другому. Тогда я не понимала, откуда у меня такой рывок и за счет чего я должна его удерживать. Сейчас рейтинг – это не что-то фундаментальное. Он меняется каждую неделю: кто-то набирает очки, у кого-то они сгорают. Единственное, что важно – это стабильность и уровень игры. Тогда будет и рейтинг.

– Но все же попасть на итоговый – цель номер один в этом сезоне?

– Это важно, но не первоначальная моя цель. Уже напарывалась на то, что шла за рейтингом, и ничего хорошего по итогу из этого не выходило. Также после работы с психологом поняла, что рейтинг – это что-то важное, но оно идет рядом с тобой, он тебя сопровождает. А идти нужно за уверенностью, уровнем игры, самоощущением на корте и за кортом. Если ты идешь за цифрой – даже если однажды ее и поймаешь – потом могут быть большие проблемы (улыбается). Я уже это проходила.

– Это что за проблема?

– У всех она разная. Скрипя зубами, цепляясь за этот рейтинг, я дошла до цели — и не поняла как. Не знала, что развивать. Я шла не за развитием, а за цифрой. Поэтому, мне кажется, хорошо иметь недостижимые цели: чтобы всегда было куда стремиться. Потому что ты никогда не ударишься о потолок. И я никогда не ставила перед собой цель стать первой ракеткой мира – это то, обо что ты можешь удариться, – сказала Касаткина в интервью «Чемпионату».