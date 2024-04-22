Казо о разрыве связки голеностопа, которую получил во время матча в Барселоне: «Я пока не могу ходить, но если все пройдет идеально, то сыграю на «Ролан Гаррос»

Артур Казо рассказал о травме, которую получил в Барселоне.

75-я ракетка мира в Барселоне во время матча против Маттео Арнальди при счете 5:5 в первом сете подвернул ногу и снялся.

Ранее в Майами во время встречи Казо получил тепловой удар и упал в обморок.

«Я увидел, что не могу достать тот мяч (Арнальди сделал дроп-шот – Sports), и решил затормозить в скольжении. Но правая нога застряла на задней линии, в то время как тело продолжало двигаться. Поэтому лодыжка подвернулась.

Я почувствовал щелчок. Это было чертовски больно. Когда я пошел садиться на скамейку, то увидел, что нога сильно распухла, я сразу же снял кроссовок. Со мной такого никогда раньше не происходило, и я был в шоке от того, что нога так быстро увеличилась.

В первые несколько дней на снимках ничего не видно из-за отека и жидкости внутри. МРТ показала разрыв передней связки голеностопа. Мы опасались, что средняя связка тоже разорвалась – тогда пришлось бы делать операцию. К счастью, она была просто повреждена.

Врачи сказали, что если все пройдет идеально, то я смогу сыграть на «Ролан Гаррос». Это будет на грани. Лодыжка останется обездвиженной еще на две недели, а потом я начну восстановление. Я пока не могу ходить, поэтому пока ношу ортез, который скоро поменяют на шину. Но моя цель – сделать все возможное, чтобы быть готовым к этому времени.

Первые четыре месяца года были немного сумасшедшими. Я пережил столько эмоций. У меня было отличное начало сезона – четвертый круг в Мельбурне, огромное количество хороших вещей. А потом последние два месяца, когда не все получалось, а судьба немного подвела меня где-то между болезнью в Майами и лодыжкой в Барселоне».