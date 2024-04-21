Костюк о трех подряд победах над игроками десятки: «Я начала карьеру с 0:14 против топ-10. Стараюсь наверстать упущенное»

Теги WTA Porsche Tennis Grand Prix Маркета Вондроушова Марта Костюк Коко Гауфф Циньвэнь Чжэн Теннис

Марта Костюк прокомментировала три подряд победы над топ-10 в Штутгарте.

Сегодня в финале она поборется с №4 Еленой Рыбакиной.

– Ты уже обыграла Циньвэнь Чжэн, седьмую ракетку мира, финалистку Australian Open, и Коко Гауфф, чемпионку US Open, третью ракетку мира. Теперь – Маркету Вондроушову, чемпионку «Уимблдона», восьмую ракетку мира. Ты вышла на новый уровень? Невероятное выступление.

– Мне кажется, мало кто знает: я начала карьеру с 0:14 против соперниц из топ-10 (теперь счет 7:17 – Sports). Я стараюсь наверстать упущенное (смеется). У меня уже были победы над топ-10, но да, это потрясающе. Это лучшие игроки последнего года. Победить их одну за другой просто невероятно. Надеюсь, однажды я тоже выиграю «Большой шлем».

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4 комментария
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Серия у Марты просто отличная , удачи в финале
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Ответ D-eisler@yandex.ru
Лена должна раскатать
Это, как известно, - плохой посыл..
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