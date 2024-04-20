Штруфф за 45 минут обыграл Руне с баранкой и вышел в четвертый финал в карьере

Ян-Леннард Штруфф в полуфинале ATP 250 в Мюнхене победил Хольгера Руне со счетом 6:2, 6:0. Матч продолжался 45 минут.

В финале немец сыграет с Тэйлором Фрицем. Счет их личных встреч – 1:1, последний матч в 2021-м выиграл Фриц.

У Штруффа нет титулов ATP, все три финала он проиграл.

Руне до этого матча не уступал в Мюнхене ни разу – в 2022-м и 2023-м он выигрывал этот турнир.