Штруфф за 45 минут обыграл Руне с баранкой и вышел в четвертый финал в карьере
Ян-Леннард Штруфф в полуфинале ATP 250 в Мюнхене победил Хольгера Руне со счетом 6:2, 6:0. Матч продолжался 45 минут.
В финале немец сыграет с Тэйлором Фрицем. Счет их личных встреч – 1:1, последний матч в 2021-м выиграл Фриц.
У Штруффа нет титулов ATP, все три финала он проиграл.
Руне до этого матча не уступал в Мюнхене ни разу – в 2022-м и 2023-м он выигрывал этот турнир.
Да ещё и как феерично отметили, с бараночкой.
Мусе персональные поздравления!
пхх))))