Штруфф за 45 минут обыграл Руне с баранкой и вышел в четвертый финал в карьере

Теги ATP BMW Open Ян-Леннард Штруфф Хольгер Руне Теннис

Ян-Леннард Штруфф в полуфинале ATP 250 в Мюнхене победил Хольгера Руне со счетом 6:2, 6:0. Матч продолжался 45 минут. 

В финале немец сыграет с Тэйлором Фрицем. Счет их личных встреч – 1:1, последний матч в 2021-м выиграл Фриц.

У Штруффа нет титулов ATP, все три финала он проиграл. 

Руне до этого матча не уступал в Мюнхене ни разу – в 2022-м и 2023-м он выигрывал этот турнир.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вот и отметили год акрабатяши без титулов.
Да ещё и как феерично отметили, с бараночкой.
Мусе персональные поздравления!
пхх))))
+8
-1
+7
Руняшку опять вынесли🤭
+3
0
+3
Руня, Руня, Руня - Руняша))).
+1
0
+1
Что за позор от Руне
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий