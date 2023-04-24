Руне ответил болельщику, обвинившему его в симуляции: «Мое тело уже на пределе, но я все равно хотел бороться до конца»

Хольгер Руне ответил болельщику, обвинившему его в симуляции травмы голеностопа.

Датчанин получил ее в третьем сете в финале турнира в Мюнхене против Ботика ван де Зандшульпа.

Болельщик написал в твиттере: «Он как ребенок и притворился, что получил травму, чтобы выбить соперника из колеи».

Руне отреагировал: «За последние две недели я сыграл больше 10 матчей. Мое тело уже на пределе, но я все равно хотел бороться до конца. Это финал. Я не сдаюсь».

Руне защитил титул, отыграв четыре матчбола.

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