Руне, отыграв 4 матчбола в финале: «Было бы легче, если бы все не так болело»

Теги ATP BMW Open Ботик ван де Зандшульп Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне прокомментировал то, что отыграл четыре матчбола и три подачи на матч в финале против Ботика ван де Зандшульпа в Мюнхене.

«Я очень устал, но боролся до конца и пробовал все возможное, чтобы вернуться в игру. Думаю, для болельщиков это был идеальный финал. Мы довели друг друга до предела возможностей, и я оень рад, что защитил титул.

Это последний матч, последний рывок, так что я старался найти путь к победе. Было бы легче, если бы все не так болело. Было тяжело, но удалось победить».

В третьем сете Руне получил травму голеностопа.

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1 комментарий

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Eurasian /Евроазиатка
Викинг:)
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