Руне утешил Ван де Зандшульпа, трижды не подавшего на матч и упустившего 4 матчбола в финале Мюнхена

утешил Ботика ван де Зандшульпа после финала в Мюнхене. Голландец трижды не подал на титул и упустил четыре матчбола.

Ван де Зандшульп написал о поражении, что ему больно. Руне на это ответил: «Понимаю. Сам на прошлой неделе чуть не повел 5:1 в финале, но проиграл в Монако. Все будет хорошо. Ты невероятно играешь».

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