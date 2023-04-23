Руне утешил Ван де Зандшульпа, трижды не подавшего на матч и упустившего 4 матчбола в финале Мюнхена

Теги ATP BMW Open Ботик ван де Зандшульп Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне утешил Ботика ван де Зандшульпа после финала в Мюнхене. Голландец трижды не подал на титул и упустил четыре матчбола.

Ван де Зандшульп написал о поражении, что ему больно. Руне на это ответил: «Понимаю. Сам на прошлой неделе чуть не повел 5:1 в финале, но проиграл в Монако. Все будет хорошо. Ты невероятно играешь».

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12 комментариев

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hrum
https://www.reddit.com/r/tennis/comments/12wbkwx/devastated_botic_after_the_munich_finals_loss/
бедный Ботик(
+11
0
+11
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Другая_
Ответ hrum
https://www.reddit.com/r/tennis/comments/12wbkwx/devastated_botic_after_the_munich_finals_loss/ бедный Ботик(
Блин, у него ещё и ни одного титула нет(
Буду теперь за него болеть, очень жалко(

Напоминает карьеру Карацева, только вот Аслан невероятно продуктивно взлетел, выиграв аж три титула. Пусть и Ботику повезет.
+4
0
+4
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Россия будет свободной
немудрено: счет был 5:2 и 40:15 на своей подаче
+3
0
+3
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Tomtit
Ответ Россия будет свободной
немудрено: счет был 5:2 и 40:15 на своей подаче
Женский теннис нервно курит в сторонке )))
+2
0
+2
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YIV
Еще чуть прокачается Руне и с Карлитосом должны быть знатные битвы.
+1
0
+1
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Йенс Мустерманн
👏🏻
https://i.redd.it/1nzhqfcmfqva1.jpg
+1
0
+1
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Sincere
Ответ hrum
https://www.reddit.com/r/tennis/comments/12wbkwx/devastated_botic_after_the_munich_finals_loss/ бедный Ботик(
Ну кто же виноват.. трижды подавать на матч, дважды иметь по 40-15. неужели хотя бы одну хорошую подачу организовать нельзя было. Почему-то задрожал.
+2
-1
+1
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Ser@
Электрическая БМВ i4 не обломилась парню
0
0
0
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Dym86
Ответ hrum
https://www.reddit.com/r/tennis/comments/12wbkwx/devastated_botic_after_the_munich_finals_loss/ бедный Ботик(
Ого, вот это расстроился флегма Ботик :( надеюсь он ещё выиграет свой титул, есть хорошие предпосылки.
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Никита Волк
Ответ Dym86
Ого, вот это расстроился флегма Ботик :( надеюсь он ещё выиграет свой титул, есть хорошие предпосылки.
Постоянно побеждает топов, но не может выиграть титул
0
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Tarkovski
Ответ hrum
https://www.reddit.com/r/tennis/comments/12wbkwx/devastated_botic_after_the_munich_finals_loss/ бедный Ботик(
Вот тебе и флегматик, да уж
0
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