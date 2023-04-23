Руне утешил Ван де Зандшульпа, трижды не подавшего на матч и упустившего 4 матчбола в финале Мюнхена
Хольгер Руне утешил Ботика ван де Зандшульпа после финала в Мюнхене. Голландец трижды не подал на титул и упустил четыре матчбола.
Ван де Зандшульп написал о поражении, что ему больно. Руне на это ответил: «Понимаю. Сам на прошлой неделе чуть не повел 5:1 в финале, но проиграл в Монако. Все будет хорошо. Ты невероятно играешь».
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бедный Ботик(
Буду теперь за него болеть, очень жалко(
Напоминает карьеру Карацева, только вот Аслан невероятно продуктивно взлетел, выиграв аж три титула. Пусть и Ботику повезет.
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