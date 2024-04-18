Де Минаур показал средний палец болельщикам Фиса

Теги болельщики ATP Barcelona Open BancSabadell Алекс де Минаур контент Артур Фис Теннис

Алекс де Минаур отреагировал на поведение французских болельщиков, которые поддерживали Артура Фиса в матче с австралийцем.

Сегодня в Барселоне Фис обыграл де Минаура – 7:5, 6:2.

Де Минаур показал французам на трибуне средний палец. Фото выложил в твиттер один из этих болельщиков и написал: «Это де Минаур, который встретил нас у входа на турнир и сказал, что мы вели себя неуважительно и что мы не на футбольном стадионе».

6 комментариев
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И правильно сделал
+22
-4
+18
Французы уникально бескультурные типы,и это еще мягко сказано
+16
-4
+12
Имеет право - закрыл банданыча, теперь, считай, хозяин Барсы)
+10
-6
+4
молодец Минорчик- что заслужили то и показал,
а свои фотки те обиженные Минором побоялись выложить?
+3
0
+3
Уверена, что бы ни показал и ни сказал этим зрителям Алекс, они всё равно ничего не поняли)))
+5
-3
+2
Средний палец де Минаура. Где он теперь?
+2
-1
+1
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