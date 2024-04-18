Де Минаур показал средний палец болельщикам Фиса

Алекс де Минаур отреагировал на поведение французских болельщиков, которые поддерживали Артура Фиса в матче с австралийцем.

Сегодня в Барселоне Фис обыграл де Минаура – 7:5, 6:2.

Де Минаур показал французам на трибуне средний палец. Фото выложил в твиттер один из этих болельщиков и написал: «Это де Минаур, который встретил нас у входа на турнир и сказал, что мы вели себя неуважительно и что мы не на футбольном стадионе».