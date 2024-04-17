Надаль, Чилич, Нисикори, Андрееску, Кербер и Осака заявились на «Ролан Гаррос» по защищенному рейтингу

Опубликовали заявочные листы на « ».

Среди мужчин по защищенному рейтингу выступят , , Денис Шаповалов, и Сун Ву Квон.

Полный лист здесь.

В женской сетке защищенным рейтингом воспользовались , Наоми Осака, Ирина Бегу, Бьянка Андрееску, Аманда Анисимова, Юлия Грабер и Элисон ван Эйтванк.

Эрика Андреева попадет в основную сетку в случае, если снимется хотя бы один игрок.

Полный лист здесь.