Надаль, Чилич, Нисикори, Андрееску, Кербер и Осака заявились на «Ролан Гаррос» по защищенному рейтингу
Опубликовали заявочные листы на «Ролан Гаррос».
Среди мужчин по защищенному рейтингу выступят Рафаэль Надаль, Марин Чилич, Денис Шаповалов, Кеи Нисикори и Сун Ву Квон.
Полный лист здесь.
В женской сетке защищенным рейтингом воспользовались Анжелик Кербер, Наоми Осака, Ирина Бегу, Бьянка Андрееску, Аманда Анисимова, Юлия Грабер и Элисон ван Эйтванк.
Эрика Андреева попадет в основную сетку в случае, если снимется хотя бы один игрок.
Полный лист здесь.
было бы неплохо конечно в новости это увидеть...