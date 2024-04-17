Надаль, Чилич, Нисикори, Андрееску, Кербер и Осака заявились на «Ролан Гаррос» по защищенному рейтингу

Теги Рафаэль Надаль Ролан Гаррос ATP WTA Марин Чилич Кеи Нисикори Анжелик Кербер Ирина Бегу Элисон ван Эйтванк Наоми Осака Денис Шаповалов Аманда Анисимова Бьянка Андрееску Сун Ву Квон Эрика Андреева Юлия Грабер Теннис

Опубликовали заявочные листы на «Ролан Гаррос».

Среди мужчин по защищенному рейтингу выступят Рафаэль Надаль, Марин Чилич, Денис Шаповалов, Кеи Нисикори и Сун Ву Квон.

Полный лист здесь.

В женской сетке защищенным рейтингом воспользовались Анжелик Кербер,  Наоми Осака, Ирина Бегу, Бьянка Андрееску, Аманда Анисимова, Юлия Грабер и Элисон ван Эйтванк.

Эрика Андреева попадет в основную сетку в случае, если снимется хотя бы один игрок.

Полный лист здесь.

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7 комментариев
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А какой у Надаля защищённый рейтинг?
было бы неплохо конечно в новости это увидеть...
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Ответ Skip
А какой у Надаля защищённый рейтинг? было бы неплохо конечно в новости это увидеть...
Зачем? В защищенному рейтингу в сеянные не попадают
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Все сбитые лётчики, за исключением, Надаля и, пожалуй, Шаповалова.
+1
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Ответ daiv18
Если доедет до РГ, то его бы в половину где есть Синнер и Медведев желательно, но нет Джоковича и Алькараса, если еще 4 первых так распределят, и позиции прежними останутся.
Ему бы пару раундов пройти на РГ в такой форме, а вы тут про жоповичей с карасями
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