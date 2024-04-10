Осака, Кербер и Бадоса заявились на турнир в Риме по защищенному рейтингу

Стала известна заявка турнира WTA 1000 в Риме, который стартует 7 мая.

На него автоматически заявлены все теннисистки топ-69. В заявку не вошли Каролина Мухова, которая перенесла операцию на запястье, а также не выступающая из-за беременности Петра Квитова.

Восемь игроков заявились на турнир по защищенному рейтингу: это Наоми Осака, Анжелик Кербер, Паула Бадоса, Аманда Анисимова, Шелби Роджерс, Лорин Дэвис, Дарья Сэвилл и Ирина Бегу.

Полный список участниц здесь.