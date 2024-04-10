Осака, Кербер и Бадоса заявились на турнир в Риме по защищенному рейтингу

Теги WTA Анжелик Кербер Ирина Бегу Дарья Сэвилл Открытый чемпионат Италии Шелби Роджерс Лорин Дэвис Наоми Осака Паула Бадоса Аманда Анисимова Теннис

Стала известна заявка турнира WTA 1000 в Риме, который стартует 7 мая.

На него автоматически заявлены все теннисистки топ-69. В заявку не вошли Каролина Мухова, которая перенесла операцию на запястье, а также не выступающая из-за беременности Петра Квитова.

Восемь игроков заявились на турнир по защищенному рейтингу: это Наоми Осака, Анжелик Кербер, Паула Бадоса, Аманда Анисимова, Шелби Роджерс, Лорин Дэвис, Дарья Сэвилл и Ирина Бегу.

Полный список участниц здесь.

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