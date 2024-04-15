Циципас вышел на 12-е место в ATP по призовым за карьеру. Он заработал $30 млн

Теги Rolex Monte-Carlo Masters призовые Стефанос Циципас деньги Теннис

Стефанос Циципас по итогам «Мастерса» в Монте-Карло преодолел отметку в 30 миллионов долларов призовых за карьеру.

За победу на турнире он получил 919 тысяч евро.

Теперь призовые Циципаса за карьеру составляют 30,3 млн – это 12-й результат в истории мужского тура. Он стал первым теннисистом 1998 года рождения или младше, достигшим этой отметки.

А Циципас-то ожил! 3-й раз за 4 года взял «Мастерс» в Монте-Карло и вернется в топ-10

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