Рейтинг WTA. В топ-10 без изменений, Мирра Андреева опустилась на четыре строчки
Мирра Андреева выпала из топ-40 рейтинга WTA.
Ига Швентек остается №1.
Положение на 15 апреля 2024
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Ига Швентек (Польша)
|10835
|2 (2)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|8045
|3 (3)
|Коко Гауфф (США)
|7205
|4 (4)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|5848
|5 (5)
|Джессика Пегула (США)
|4870
|6 (6)
|Мария Саккари (Греция)
|4195
|7 (7)
|Циньвэнь Чжэн (Китай)
|3995
|8 (8)
|Маркета Вондроушова (Чехия)
|3895
|9 (9)
|Онс Жабер (Тунис)
|3658
|10 (10)
|Алена Остапенко (Латвия)
|3438
|11 (11)
|Дарья Касаткина (Россия)
|3313
|15 (15)
|Даниэль Коллинс (США)
|2639
|16 (16)
|Екатерина Александрова (Россия)
|2560
|17 (17)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2550
|19 (19)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|2305
|22 (22)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|2141
|26 (26)
|Анна Калинская (Россия)
|1959
|36 (36)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1502
|43 (39)
|Мирра Андреева (Россия)
|1343
|45 (45)
|Анна Блинкова (Россия)
|1275
|62 (62)
|Диана Шнайдер (Россия)
|1109
|67 (67)
|Элина Аванесян (Россия)
|1038
|90 (102)
|Джессика Бузас Манейро (Испания)
|788
|96 (95)
|Мария Тимофеева (Россия)
|749
|97 (96)
|Камилла Рахимова (Россия)
|748
|100 (99)
|Эрика Андреева (Россия)
|742
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