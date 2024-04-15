Рейтинг WTA. В топ-10 без изменений, Мирра Андреева опустилась на четыре строчки

Теги рейтинги WTA Арина Соболенко Ига Швентек Мирра Андреева Теннис

Мирра Андреева выпала из топ-40 рейтинга WTA.

Ига Швентек остается №1.

WTA Singles Rankings

Положение на 15 апреля 2024

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Ига Швентек (Польша) 10835
2 (2) Арина Соболенко (Беларусь) 8045
3 (3) Коко Гауфф (США) 7205
4 (4) Елена Рыбакина (Казахстан) 5848
5 (5) Джессика Пегула (США) 4870
6 (6) Мария Саккари (Греция) 4195
7 (7) Циньвэнь Чжэн (Китай) 3995
8 (8) Маркета Вондроушова (Чехия) 3895
9 (9) Онс Жабер (Тунис) 3658
10 (10) Алена Остапенко (Латвия) 3438
11 (11) Дарья Касаткина (Россия) 3313
15 (15) Даниэль Коллинс (США) 2639
16 (16) Екатерина Александрова (Россия) 2560
17 (17) Людмила Самсонова (Россия) 2550
19 (19) Вероника Кудерметова (Россия) 2305
22 (22) Анастасия Павлюченкова (Россия) 2141
26 (26) Анна Калинская (Россия) 1959
36 (36) Анастасия Потапова (Россия) 1502
43 (39) Мирра Андреева (Россия) 1343
45 (45) Анна Блинкова (Россия) 1275
62 (62) Диана Шнайдер (Россия) 1109
67 (67) Элина Аванесян (Россия) 1038
90 (102) Джессика Бузас Манейро (Испания) 788
96 (95) Мария Тимофеева (Россия) 749
97 (96) Камилла Рахимова (Россия) 748
100 (99) Эрика Андреева (Россия) 742

 

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