Даниил Медведев: «В юности я очень не любил с играть с Хачановым. В какой-то момент он был намного лучше меня, поэтому я сходил с ума»

Даниил Медведев поделился воспоминаниями о соперничестве с Кареном Хачановым.

Они ровесники и знакомы больше 15 лет. Сегодня они поборются в третьем круге в Монте-Карло.

«В юности я очень не любил с ним играть. В какой-то момент он был намного лучше меня, поэтому я сходил с ума. Я получал предупреждения, потому что недостаточно хорошо себя контролировал.

Наверное, это самые безумные воспоминания. Я уверен, что он помнит некоторые ситуации, потому что он немного спокойнее меня. А каждый раз, когда на меня смотрел более спокойный парень, он видел что-то новое и всегда удивлялся.

Так что Карен стоял по другую сторону сетки и смотрел на меня [округлившимися] глазами, очень удивляясь тому, что я все это время делал. Потом мы выросли и теперь можем смеяться над всеми этими моментами.

Впереди важный матч. Карен очень, очень хорошо умеет играть на грунте и может быть очень опасным соперником.

Я здорово сыграл [в среду]. Хочу, чтобы так было и дальше. Если я хочу далеко проходить на крупнейших турнирах, мне нужно побеждать топов»..

Медведев вернулся на грунт: чуть не сорвался на линейного, пнул зонт, затроллил судью на вышке