Синнер заработал за карьеру более $21 млн

Янник Синнер за победу на турнире в Майами заработал $1,1 млн.

Теперь сумма его призовых за карьеру – $21 млн. Почти $4 млн 22-летний итальянец выиграл в этом сезоне.

Он стал третьим игроком, рожденным после 2000 года, который преодолел отметку в $20 млн за карьеру. Ранее это сделали Карлос Алькарас ($28,8 млн) и Ига Швентек ($27,2 млн).