Синнер заработал за карьеру более $21 млн
Янник Синнер за победу на турнире в Майами заработал $1,1 млн.
Теперь сумма его призовых за карьеру – $21 млн. Почти $4 млн 22-летний итальянец выиграл в этом сезоне.
Он стал третьим игроком, рожденным после 2000 года, который преодолел отметку в $20 млн за карьеру. Ранее это сделали Карлос Алькарас ($28,8 млн) и Ига Швентек ($27,2 млн).
футболисты хорошо играют в теннис, в теннис ногами выигрывают )
Налоги сумасшедшие, перелёты только Первым классом, дорогие гостиницы, штрафы теннисные, оплата тренерам, физио. Поверьте, даже топ-теннисисты вовсе не реальные миллионеры. За исключение нескольких человек: Отец, Новак, Рафа, сёстры, наша Маша и ещё несколько.
Света Кузнецова рассказывала давно ещё в каком-то интервью, что никогда не видела и не тратила эти самые миллионы.
Когда был ковид, мало турниров, многое из топ 50 и ниже даже какой-то подработкой вынуждены были заниматься.