Синнер заработал за карьеру более $21 млн

Теги ATP Miami Open призовые Ига Швентек Карлос Алькарас Янник Синнер деньги Теннис

Янник Синнер за победу на турнире в Майами заработал $1,1 млн.

Теперь сумма его призовых за карьеру – $21 млн. Почти $4 млн 22-летний итальянец выиграл в этом сезоне.

Он стал третьим игроком, рожденным после 2000 года, который преодолел отметку в $20 млн за карьеру. Ранее это сделали Карлос Алькарас ($28,8 млн) и Ига Швентек ($27,2 млн).

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15 комментариев
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Бабла становится всё больше ну и да, парень рвёт и это, судя по всему, только начало
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Ответ Karl Franz F. Brandt
Он и 10 части этих денег не видит. Налоги сумасшедшие, перелёты только Первым классом, дорогие гостиницы, штрафы теннисные, оплата тренерам, физио. Поверьте, даже топ-теннисисты вовсе не реальные миллионеры. За исключение нескольких человек: Отец, Новак, Рафа, сёстры, наша Маша и ещё несколько. Света Кузнецова рассказывала давно ещё в каком-то интервью, что никогда не видела и не тратила эти самые миллионы. Когда был ковид, мало турниров, многое из топ 50 и ниже даже какой-то подработкой вынуждены были заниматься.
А как же контракты со спонсорами? 2 или 3 раза больше наверное призовых наверное,вон Алькарас с Надалем сыграли выставку получили больше чем Дмитров дойдя до финала)))
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Ответ Арсен Алимов
Теперь незнаю куда отдать сына,футбол или теннис😁😁
и туда и туда )
футболисты хорошо играют в теннис, в теннис ногами выигрывают )
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Ответ Йенс Мустерманн
Было бы на пару миллионов больше, не упрись на итоговом турнире против Руняши в группе. Но нет, понадобилось на скрытом матчболе в третьем сете выворачиваться, будто финал шлема играл )
Так и становятся чемпионами
+2
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Теперь незнаю куда отдать сына,футбол или теннис😁😁
+2
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Он и 10 части этих денег не видит.
Налоги сумасшедшие, перелёты только Первым классом, дорогие гостиницы, штрафы теннисные, оплата тренерам, физио. Поверьте, даже топ-теннисисты вовсе не реальные миллионеры. За исключение нескольких человек: Отец, Новак, Рафа, сёстры, наша Маша и ещё несколько.

Света Кузнецова рассказывала давно ещё в каком-то интервью, что никогда не видела и не тратила эти самые миллионы.

Когда был ковид, мало турниров, многое из топ 50 и ниже даже какой-то подработкой вынуждены были заниматься.
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Ответ Jesse Boy
Бабла становится всё больше ну и да, парень рвёт и это, судя по всему, только начало
Чего начало? Он еще даже год не отыграл в таком ритме. Алькараса тоже год назад боготворили, сейчас он сместился на второй план
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Хорошая прибавка к пенсии! Надо продолжать в том же духе! Молодец, классный игрок появился и стабильный!🔥
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Было бы на пару миллионов больше, не упрись на итоговом турнире против Руняши в группе. Но нет, понадобилось на скрытом матчболе в третьем сете выворачиваться, будто финал шлема играл )
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Если призовые одинаковы как Алькарас заработал больше Швентек??? Ига играет успешно дольше Карлоса и титулов у нее не меньше
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Ответ almagrosp
Чего начало? Он еще даже год не отыграл в таком ритме. Алькараса тоже год назад боготворили, сейчас он сместился на второй план
Вернёмся к этому разговору через пару годков
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Ответ Арсен Алимов
Теперь незнаю куда отдать сына,футбол или теннис😁😁
В баскетбол. В списке самых высокооплачиваемых спортсменов засилье как раз двухметровых парней из НБА.
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Ответ Арсен Алимов
Теперь незнаю куда отдать сына,футбол или теннис😁😁
В теннис, это индивидуальный вид спорта
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Ответ Арсен Алимов
Теперь незнаю куда отдать сына,футбол или теннис😁😁
В детской дом отдавай, не прогадаешь ;))
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Ответ Бекзат Саматович
Если призовые одинаковы как Алькарас заработал больше Швентек??? Ига играет успешно дольше Карлоса и титулов у нее не меньше
Призовые одинаковые на больших шлемах и некоторых мастерсах, а так не одинаковые. Но все равно, Швентек, как будто в совокупности должна была больше заработать чем Карлос, странно
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