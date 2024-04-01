В топ-10 снова есть игрок с одноручным бэкхендом

Григор Димитров по итогам турнира в Майами стал девятой ракеткой мира.

Болгарин вернулся в топ-10 спустя 260 недель – впервые с ноября 2018-го. Это третий по длине промежуток – дольше отсутствовали в десятке, а затем в нее вернулись, только Жиль Симон (308 недель) и Альберт Коста (264 недели).

Шесть недель назад Стефанос Циципас опустился на 11-ю строчку и впервые за всю историю рейтинга в топ-10 не осталось игрока, который бы исполнял удар слева одной рукой.

Теперь в десятке сильнейших снова есть игрок с одноручным бэкхендом.