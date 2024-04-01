В топ-10 снова есть игрок с одноручным бэкхендом

Теги Жиль Симон ATP Григор Димитров Альберт Коста Стефанос Циципас Теннис

Григор Димитров по итогам турнира в Майами стал девятой ракеткой мира.

Болгарин вернулся в топ-10 спустя 260 недель – впервые с ноября 2018-го. Это третий по длине промежуток – дольше отсутствовали в десятке, а затем в нее вернулись, только Жиль Симон (308 недель) и Альберт Коста (264 недели).

Шесть недель назад Стефанос Циципас опустился на 11-ю строчку и впервые за всю историю рейтинга в топ-10 не осталось игрока, который бы исполнял удар слева одной рукой.

Теперь в десятке сильнейших снова есть игрок с одноручным бэкхендом.

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4 комментария
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Ответ Верховенский1990
Степка если перестанет гонять балду, то тоже должен вернуться в десятку.
Должен, конечно, но когда он, наконец, ее перестанет гонять?
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Димитров как игрок гораздо талантливее Циципаса, но это же ему мешало всегда в плане стабильности. А сейчас он и в стабильности лучше.
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+1
Степка если перестанет гонять балду, то тоже должен вернуться в десятку.
+1
-1
0
Ответ SaltyRose
Должен, конечно, но когда он, наконец, ее перестанет гонять?
Когда Бадоса уйдет
+1
-1
0
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