Медведев о возможном полуфинале против Алькараса: «Если дать ему слишком много пространства, он тебя загоняет. Пять сетов так не выдержать»

Даниил Медведев высказался о следующем сопернике на Australian Open.

Он определится в матче Карлоса Алькараса и Александра Зверева.

– Будешь ли смотреть матч Зверев – Алькарас от и до вечером?

– Зависит, во сколько закончу процедуры и во сколько они закончат матч. В прошлый раз лег в 12:30, если они не закончат к этому моменту, то не буду до конца досматривать. Но смотреть матч, конечно, буду.

– Матчи тяжелые в этом году, но по игре ты лучше, чем в прошлом году?

– Чем в прошлом точно – тогда я проиграл в трех сетах. Если брать матч с Руусувуори, он мог быть похожим на матч с Кордой, но тут я выиграл. Мне кажется, я хорошо играю, и соперники против меня тоже действуют хорошо. Португальца, понятно, должен был закрывать в трех сетах, но это теннис, бывает. Но рад, что побеждаю сильных соперников и чувствую себя хорошо.

– Чем и как обыграть Алькараса?

– С Алькарасом играть тяжело, надо показывать игру на 100%, хорошо подавать, стараться принимать, где-то агрессивнее него играть. Когда даешь ему слишком много пространства, это его игра, он забивает, начинает тебя гонять. Пять сетов так не выдержать.

Поговорим с тренером, и самое важное – показать хороший уровень тенниса, тогда шансы будут, – передает слова Медведева корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

Что за характер у Медведева! Дважды казалось, что умирает, а итог – победа за 4 часа и 1/2 Australian Open

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