Циньвэнь Чжэн о том, помнит ли она победу Ли На на Australian Open: «Я пересматривала тот финал больше 10 раз, так что воспоминаний много»

Теги Ли На Australian Open WTA Андреа Петкович Циньвэнь Чжэн Теннис

Циньвэнь Чжэн рассказала, помнит ли она победу Ли На на Australian Open-2014.

Китаянка дала интервью на корте Андреа Петкович после выхода в четвертый круг.

– Тебе было 11, когда Ли На взяла титул на этом корте. Ты что-то помнишь из того дня?

– Конечно, потому что я сидела перед телевизором, смотрела от начала до конца. Тот финал я пересматривала больше 10 раз, так что воспоминаний много. Она невероятная. Первая девушка из Азии, которая выиграла «Большой шлем». Как такое можно забыть?

Сегодня китаянки встретились на кортах Australian Open.

Фото: Australian Open

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