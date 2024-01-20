Циньвэнь Чжэн о том, помнит ли она победу Ли На на Australian Open: «Я пересматривала тот финал больше 10 раз, так что воспоминаний много»

Циньвэнь Чжэн рассказала, помнит ли она победу Ли На на Australian Open-2014.

Китаянка дала интервью на корте Андреа Петкович после выхода в четвертый круг.

– Тебе было 11, когда Ли На взяла титул на этом корте. Ты что-то помнишь из того дня?

– Конечно, потому что я сидела перед телевизором, смотрела от начала до конца. Тот финал я пересматривала больше 10 раз, так что воспоминаний много. Она невероятная. Первая девушка из Азии, которая выиграла «Большой шлем». Как такое можно забыть?

Сегодня китаянки встретились на кортах Australian Open.

Фото: Australian Open

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