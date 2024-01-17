Australian Open. Расписание 5-го дня. Блинкова и Рыбакина откроют вечернюю сессию на арене Рода Лэйвера, Медведев сыграет последним запуском

Теги ATP WTA Анна Калинская Дарья Касаткина Анна Блинкова Даниил Медведев Елена Рыбакина Ига Швентек Карлос Алькарас Хольгер Руне Теннис

Australian Open опубликовал расписание пятого игрового дня, 18 января.

Матчи начнутся в 03:00 по Москве. На аренах Рода Лэйвера и Маргарет Корт утренняя сессия стартует в 04:00 мск, вечерняя – в 11:00 мск.

На Арене Рода Лэйвера расписание такое:

Утро

Ига Швентек (1) – Даниэль Коллинс;

Лоренцо Сонего – Карлос Алькарас (2).

Вечер

Елена Рыбакина (3) – Анна Блинкова;

Эмиль Руусувуори – Даниил Медведев.

На Арене Маргарет Корт план такой:

Утро

Макс Перселл – Каспер Рууд (11);

Клара Бюрель – Джессика Пегула (5).

Вечер

Хольгер Руне (8) – Артур Казо (WC);

Клара Таусон – Виктория Азаренко (18).

Также в четверг сыграют две россиянки.

Дарья Касаткина (14) сыграет со Слоун Стивенс вторым запуском на арене Джона Кейна.

На Корте №13 первым запуском Анна Калинская встретится с Арантой Рус.

Полностью расписание здесь.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
За Рыбакину!!!
+2
0
+2
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий