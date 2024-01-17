Australian Open. Расписание 5-го дня. Блинкова и Рыбакина откроют вечернюю сессию на арене Рода Лэйвера, Медведев сыграет последним запуском
Australian Open опубликовал расписание пятого игрового дня, 18 января.
Матчи начнутся в 03:00 по Москве. На аренах Рода Лэйвера и Маргарет Корт утренняя сессия стартует в 04:00 мск, вечерняя – в 11:00 мск.
На Арене Рода Лэйвера расписание такое:
Утро
Ига Швентек (1) – Даниэль Коллинс;
Лоренцо Сонего – Карлос Алькарас (2).
Вечер
Елена Рыбакина (3) – Анна Блинкова;
Эмиль Руусувуори – Даниил Медведев.
На Арене Маргарет Корт план такой:
Утро
Макс Перселл – Каспер Рууд (11);
Клара Бюрель – Джессика Пегула (5).
Вечер
Хольгер Руне (8) – Артур Казо (WC);
Клара Таусон – Виктория Азаренко (18).
Также в четверг сыграют две россиянки.
Дарья Касаткина (14) сыграет со Слоун Стивенс вторым запуском на арене Джона Кейна.
На Корте №13 первым запуском Анна Калинская встретится с Арантой Рус.
Полностью расписание здесь.
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