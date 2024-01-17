Australian Open. Расписание 5-го дня. Блинкова и Рыбакина откроют вечернюю сессию на арене Рода Лэйвера, Медведев сыграет последним запуском

Australian Open опубликовал расписание пятого игрового дня, 18 января.

Матчи начнутся в 03:00 по Москве. На аренах Рода Лэйвера и Маргарет Корт утренняя сессия стартует в 04:00 мск, вечерняя – в 11:00 мск.

На Арене Рода Лэйвера расписание такое:

Утро

Ига Швентек (1) – Даниэль Коллинс;

Лоренцо Сонего – Карлос Алькарас (2).

Вечер

Елена Рыбакина (3) – Анна Блинкова;

Эмиль Руусувуори – Даниил Медведев.

На Арене Маргарет Корт план такой:

Утро

Макс Перселл – Каспер Рууд (11);

Клара Бюрель – Джессика Пегула (5).

Вечер

Хольгер Руне (8) – Артур Казо (WC);

Клара Таусон – Виктория Азаренко (18).

Также в четверг сыграют две россиянки.

Дарья Касаткина (14) сыграет со Слоун Стивенс вторым запуском на арене Джона Кейна.

На Корте №13 первым запуском Анна Калинская встретится с Арантой Рус.

Полностью расписание здесь.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open