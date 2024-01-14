Возняцки о мячах Australian Open: «Я еще застала Wilson, а теперь мы играем с Dunlop, и они тяжелее. Быстро увеличиваются в размере, пушатся»

Теги Australian Open WTA Каролин Возняцки Теннис

Каролин Возняцки ответила, изменились ли условия на Australian Open.

В этом году чемпионка-2018 играет в Мельбурне впервые с 2020 года

«Мне кажется, каждый год есть небольшие различия. Это происходит по разным причинам. В целом корты средние по скорости. Не знаю, может, немного медленнее, чем обычно, особенно главные корты. Но, по-моему, практически такие же.

Главная разница в мячах. Я еще застала Wilson, а теперь мы играем с Dunlop, и они однозначно тяжелее. Быстро увеличиваются в размере, пушатся.

Повторюсь, мне очень комфортно здесь играть. Мне комфортно с этим мячом. Я очень рада здесь находиться. Как только я ступила на эти корты, сразу почувствовала себя как дома. Это место для меня особенное и навсегда таким останется».

Во втором круге датчанка сыграет с Марией Тимофеевой. 

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1 комментарий
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сколько помню, Dunlop даже на любительском уровне всегда были вторым сортом
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