Australian Open. Расписание 1-го дня. Турнир начнут Рублев, Джокович, Синнер, Самсонова, Соболенко, Возняцки

Теги Новак Джокович Australian Open ATP WTA Каролин Возняцки Андрей Рублев Арина Соболенко Янник Синнер Людмила Самсонова Камилла Рахимова Павел Котов Элина Аванесян Александр Шевченко Алина Корнеева Мария Тимофеева Теннис

Australian Open опубликовал расписание первого игрового дня, 14 января.

Матчи начнутся в 03:00 по Москве. Вечерние сессии на аренах Рода Лэйвера и Маргарет Корт стартуют в 11:00 мск.

На Арене Рода Лэйвера расписание такое:

Утро

Янник Синнер (4) – Ботик ван де Зандшульп;

Мария Саккари (8) – Нао Хибино;

Вечер

Новак Джокович (1) – Дино Прижмич (Q)

Арина Соболенко (2) – Элла Зайдель (Q)

На Арене Маргарет Корт план такой:

Утро

Барбора Крейчикова (9) – Маи Хонтама (WC)  

Андрей Рублев (5) – Тиаго Сейбот Уайлд

Вечер

Магда Линетт (20) – Каролин Возняцки (WC)

Фрэнсис Тиафу (17) – Борна Чорич

Также турнир начнут семь россиян.

Первым запуском на Kia Арене стартует Мария Тимофеева (Q) – матчем против Ализе Корне (WC). Затем на этом корте Людмила Самсонова (13) встретится с Амандой Анисимовой.

Александр Шевченко стартует первым запуском на Корте №3 встречей против Хауме Муньяра.

На Корте №6 первым запуском Камилла Рахимова сыграет с Эминой Бекташ. Затем Павел Котов встретится с Артуром Риндеркнешем. А после этого Алина Корнеева (Q) поборется с Сарой Соррибес-Тормо.

На Корте №18 первым запуском Элина Аванесян сыграет с Чжосюань Бай.

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12 комментариев
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Да начнутся бессонные ночи.)
+9
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+9
Сколько же снова не спать) Идемо, Новак 🙏
+7
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Ответ sedric
Начинается нелюбимый мною австралийский шлем. Самый неудобный часовой пояс из всех шлемов для меня.
Не знаю где ты живёшь, но у нас бывало игры до 11:00 шли, может дольше даже, не помню.. Встал утром и смотри на здоровье.. Не знаю сколько в Австралии тогда время, если у нас 11:00..
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Да начнется же турнир и матчи ранним утром. Идемо, Ноле!!!
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форца Янник
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Начинается нелюбимый мною австралийский шлем. Самый неудобный часовой пояс из всех шлемов для меня.
+2
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Кстати, кто-нибудь в курсе, как пользователю в России скачать приложение Евроспорта на айфон? В магазине приложений его нет(
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Ответ Cube Litening C:68X
Не знаю где ты живёшь, но у нас бывало игры до 11:00 шли, может дольше даже, не помню.. Встал утром и смотри на здоровье.. Не знаю сколько в Австралии тогда время, если у нас 11:00..
Утром ты по-быстрому собираешься и топаешь на работу. Не до тенниса)
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Ответ Cube Litening C:68X
Не знаю где ты живёшь, но у нас бывало игры до 11:00 шли, может дольше даже, не помню.. Встал утром и смотри на здоровье.. Не знаю сколько в Австралии тогда время, если у нас 11:00..
Если не ошибаюсь, он живет в Пекине.
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Ответ Cube Litening C:68X
Не знаю где ты живёшь, но у нас бывало игры до 11:00 шли, может дольше даже, не помню.. Встал утром и смотри на здоровье.. Не знаю сколько в Австралии тогда время, если у нас 11:00..
А если не встал?
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Ответ Вегетарианец_
Кстати, кто-нибудь в курсе, как пользователю в России скачать приложение Евроспорта на айфон? В магазине приложений его нет(
Купи что-нибудь мясное_
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