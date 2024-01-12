Australian Open. Расписание 1-го дня. Турнир начнут Рублев, Джокович, Синнер, Самсонова, Соболенко, Возняцки
Australian Open опубликовал расписание первого игрового дня, 14 января.
Матчи начнутся в 03:00 по Москве. Вечерние сессии на аренах Рода Лэйвера и Маргарет Корт стартуют в 11:00 мск.
На Арене Рода Лэйвера расписание такое:
Утро
Янник Синнер (4) – Ботик ван де Зандшульп;
Мария Саккари (8) – Нао Хибино;
Вечер
Новак Джокович (1) – Дино Прижмич (Q)
Арина Соболенко (2) – Элла Зайдель (Q)
На Арене Маргарет Корт план такой:
Утро
Барбора Крейчикова (9) – Маи Хонтама (WC)
Андрей Рублев (5) – Тиаго Сейбот Уайлд
Вечер
Магда Линетт (20) – Каролин Возняцки (WC)
Фрэнсис Тиафу (17) – Борна Чорич
Также турнир начнут семь россиян.
Первым запуском на Kia Арене стартует Мария Тимофеева (Q) – матчем против Ализе Корне (WC). Затем на этом корте Людмила Самсонова (13) встретится с Амандой Анисимовой.
Александр Шевченко стартует первым запуском на Корте №3 встречей против Хауме Муньяра.
На Корте №6 первым запуском Камилла Рахимова сыграет с Эминой Бекташ. Затем Павел Котов встретится с Артуром Риндеркнешем. А после этого Алина Корнеева (Q) поборется с Сарой Соррибес-Тормо.
На Корте №18 первым запуском Элина Аванесян сыграет с Чжосюань Бай.
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