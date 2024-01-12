Australian Open. Расписание 1-го дня. Турнир начнут Рублев, Джокович, Синнер, Самсонова, Соболенко, Возняцки

Australian Open опубликовал расписание первого игрового дня, 14 января.

Матчи начнутся в 03:00 по Москве. Вечерние сессии на аренах Рода Лэйвера и Маргарет Корт стартуют в 11:00 мск.

На Арене Рода Лэйвера расписание такое:

Утро

Янник Синнер (4) – Ботик ван де Зандшульп;

Мария Саккари (8) – Нао Хибино;

Вечер

Новак Джокович (1) – Дино Прижмич (Q)

Арина Соболенко (2) – Элла Зайдель (Q)

На Арене Маргарет Корт план такой:

Утро

Барбора Крейчикова (9) – Маи Хонтама (WC)

Андрей Рублев (5) – Тиаго Сейбот Уайлд

Вечер

Магда Линетт (20) – Каролин Возняцки (WC)

Фрэнсис Тиафу (17) – Борна Чорич

Также турнир начнут семь россиян.

Первым запуском на Kia Арене стартует Мария Тимофеева (Q) – матчем против Ализе Корне (WC). Затем на этом корте Людмила Самсонова (13) встретится с Амандой Анисимовой.

Александр Шевченко стартует первым запуском на Корте №3 встречей против Хауме Муньяра.

На Корте №6 первым запуском Камилла Рахимова сыграет с Эминой Бекташ. Затем Павел Котов встретится с Артуром Риндеркнешем. А после этого Алина Корнеева (Q) поборется с Сарой Соррибес-Тормо.

На Корте №18 первым запуском Элина Аванесян сыграет с Чжосюань Бай.

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