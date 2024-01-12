Наоми Осака: «Надеюсь, дочка не научится ползать, пока я в отъезде»

Теги Australian Open WTA Наоми Осака Теннис

Наоми Осака рассказала, каково ей участвовать в турнирах без дочки.

– Вы без дочки уже почти три недели. Как с этим справляетесь? Тяжело ли это для вас?

– Определенно очень тяжело. Она многому учится, пока меня нет. Надеюсь, она не научится ползать, пока я в отъезде. Она встает в планку и катается вперед-назад. Думаю, в любом случае скоро начнет ползать.

Мне грустно, и я хочу, чтобы она была здесь, но это эгоистично. Думаю, для ее здоровья полезно сейчас находиться дома. Не хочу лишать ее этого, пока она такая маленькая.

Я часто общаюсь с ней по FaceTime, так что...

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