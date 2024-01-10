Хамад Медьедович: «Люди ждут от меня многого после успеха Джоковича»

Хамад Медьедович рассказал о давлении и сравнениях с Новаком Джоковичем..

Сейчас 20-летний Медьедович – 113-я ракетка мира.

– Сербия стала не просто страной, а теннисной нацией. Чувствуете ли вы давление от того, что должны продолжать традицию и сделать для страны то же, что и Джокович?

– Я бы не сказал, что это давление, но, конечно, люди ждут многого после успеха Джоковича, после того, как он выигрывает каждый турнир. Они ожидают, что я буду таким же. Но все мы знаем, что Новак единственный в своем роде и не будет никого похожего. Высокие ожидания – это хорошо. Это дает толчок. Это заставляет нацеливаться на большее.

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