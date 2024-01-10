Джокович о матче с собой из 2008-го: «Думаю, выиграл бы 36-летний я»

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Новак Джокович сравнил себя нынешнего и из 2008 года.

Тогда он выиграл первый Australian Open.

«Думаю, что чем старше я становлюсь, тем сильнее осознаю, что мне нужно немного больше сохранять энергию, играть в более тактический теннис и быть стратегом на корте.

Новак из 2008-го был голодным как волк, юным мальчишкой. Он бы раздражал меня 36-летнего, но опыт на стороне парня постарше. Если бы мы сыграли, это был бы отличный матч. Но думаю, 36-летний я выиграл бы в решающих моментах».

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1 комментарий
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2008-го бы точно обыграл. А вот 2011-2012 не уверен)
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