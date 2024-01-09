Кириос – блогеру, назвавшему неуспешной карьеру Монфиса: «Он заработал восьмизначную сумму. На мой взгляд, это довольно успешно»

Теги Гаэль Монфис ATP Ник Кириос Теннис

Ник Кириос считает успешной карьеру Гаэля Монфиса.

Австралиец отреагировал на твит теннисного блогера Майлза Дэвиса. Тот репостнул видео с попавшим в сетку ударом Монфиса, про который комментатор сказал: «Зрелищно, но неуспешно». Дэвис написал: «Этим розыгрышем можно резюмировать всю карьеру Гаэля Монфиса. Зрелищная, но неуспешная. На мой взгляд».

Кириос ответил: «За карьеру он заработал восьмизначную сумму. На мой взгляд, это довольно успешно. Полуфиналы «Шлемов», двузначное количество титулов. На мой взгляд, просто неправильно оцениваешь ситуацию».

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6 комментариев
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Другой разговор, что Монфис мог добиться большего - это так, скорее всего.
Но называть его карьеру "неуспешной" - глупо. Этот блохер столько заработал? Кто его вообще знает?
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Ну если успешными считать только тех,кто от 10 шлемов выиграл,то да...а вообще,любой игрок взявший хотя бы 1 водокачку уже успешный,потому что десятки тысяч игроков не доходят даже до челленджеров . Есть звездные игроки,топы,просто добротные,но успешен любой,кто выиграл хоть 1 турнир на уровне АТП и стабильно выступал хотя бы лет 5 на уровне сотни.
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Ответ Великий Алонсо
А кого призовыми в теннисе сейчас удивишь, особенно сейчас, когда даже за 1 круг на Шлеме чек почти 100к
Из тех,кто играет сейчас в проф туре(фьючерсы,челленджеры и атп) больше 20 миллионов долларов призовых завоевало максимум человек 10-15. Так что с 1000 человек точно удивлены )
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