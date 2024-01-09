Кириос – блогеру, назвавшему неуспешной карьеру Монфиса: «Он заработал восьмизначную сумму. На мой взгляд, это довольно успешно»

Ник Кириос считает успешной карьеру Гаэля Монфиса.

Австралиец отреагировал на твит теннисного блогера Майлза Дэвиса. Тот репостнул видео с попавшим в сетку ударом Монфиса, про который комментатор сказал: «Зрелищно, но неуспешно». Дэвис написал: «Этим розыгрышем можно резюмировать всю карьеру Гаэля Монфиса. Зрелищная, но неуспешная. На мой взгляд».

Кириос ответил: «За карьеру он заработал восьмизначную сумму. На мой взгляд, это довольно успешно. Полуфиналы «Шлемов», двузначное количество титулов. На мой взгляд, просто неправильно оцениваешь ситуацию».

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