Рейтинг ATP. Де Минаур дебютировал в топ-10, Зверев обошел Циципаса, Берреттини выпал из топ-100

Теги рейтинги ATP Григор Димитров Александр Зверев Андрей Рублев Алекс де Минаур Стефанос Циципас Маттео Берреттини Эмиль Руусувуори Хольгер Руне Теннис

24-летний Алекс де Минаур дебютировал в топ-10 рейтинга ATP.

Чемпион United Cup в составе сборной Германии Александр Зверев обошел Стефаноса Циципаса.

Pepperstone ATP Rankings

Положение на 8 января 2024

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Новак Джокович (Сербия) 11055
2 (2) Карлос Алькарас (Испания) 8855
3 (3) Даниил Медведев (Россия) 7555
4 (4)

Янник Синнер (Италия)

 6490
5 (5) Андрей Рублев (Россия) 5010
6 (7) Александр Зверев (Германия) 4275
7 (6) Стефанос Циципас (Греция) 4025
8 (8) Хольгер Руне (Дания) 3815
9 (9) Хуберт Хуркач (Польша) 3320
10 (12) Алекс де Минаур (Австралия) 2950
12 (10) Тэйлор Фриц (США) 2840
13 (14) Григор Димитров (Болгария) 2775
15 (15) Карен Хачанов (Россия) 2475
20 (22) Адриан Маннарино (Франция) 1765
36 (39) Роман Сафиуллин (Россия) 1190
38 (35) Аслан Карацев (Россия) 1103
49 (49) Александр Шевченко (Россия) 961
50 (69) Эмиль Руусувуори (Финляндия) 921
64 (67) Павел Котов (Россия) 835
96 (116) Джеймс Дакворт (Австралия) 628
110 (73) Бенжамен Бонзи (Франция) 588
125 (92) Маттео Берреттини (Франция) 522

 

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хорошо Зверев поднимается. Уже в спину Рублева дышит. Очередная отметка. Скоро увидим, как дальше дело пойдет.)
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий