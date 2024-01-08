Рейтинг ATP. Де Минаур дебютировал в топ-10, Зверев обошел Циципаса, Берреттини выпал из топ-100
24-летний Алекс де Минаур дебютировал в топ-10 рейтинга ATP.
Чемпион United Cup в составе сборной Германии Александр Зверев обошел Стефаноса Циципаса.
Положение на 8 января 2024
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербия)
|11055
|2 (2)
|Карлос Алькарас (Испания)
|8855
|3 (3)
|Даниил Медведев (Россия)
|7555
|4 (4)
|
Янник Синнер (Италия)
|6490
|5 (5)
|Андрей Рублев (Россия)
|5010
|6 (7)
|Александр Зверев (Германия)
|4275
|7 (6)
|Стефанос Циципас (Греция)
|4025
|8 (8)
|Хольгер Руне (Дания)
|3815
|9 (9)
|Хуберт Хуркач (Польша)
|3320
|10 (12)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|2950
|12 (10)
|Тэйлор Фриц (США)
|2840
|13 (14)
|Григор Димитров (Болгария)
|2775
|15 (15)
|Карен Хачанов (Россия)
|2475
|20 (22)
|Адриан Маннарино (Франция)
|1765
|36 (39)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|1190
|38 (35)
|Аслан Карацев (Россия)
|1103
|49 (49)
|Александр Шевченко (Россия)
|961
|50 (69)
|Эмиль Руусувуори (Финляндия)
|921
|64 (67)
|Павел Котов (Россия)
|835
|96 (116)
|Джеймс Дакворт (Австралия)
|628
|110 (73)
|Бенжамен Бонзи (Франция)
|588
|125 (92)
|Маттео Берреттини (Франция)
|522
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