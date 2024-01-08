Рейтинг ATP. Де Минаур дебютировал в топ-10, Зверев обошел Циципаса, Берреттини выпал из топ-100

24-летний Алекс де Минаур дебютировал в топ-10 рейтинга ATP.

Чемпион United Cup в составе сборной Германии Александр Зверев обошел Стефаноса Циципаса.

Pepperstone ATP Rankings

Положение на 8 января 2024

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