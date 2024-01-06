Гауфф о победе над Наварро в Окленде: «Помню, мы играли, когда мне было 12, а ей 15. С тех пор это был наш первый матч»

Теги WTA ASB Classic Коко Гауфф Эмма Наварро Теннис

Коко Гауфф поделилась эмоциями от победы над Эммой Наварро в 1/2 в Окленде.

Она выиграла 6:3, 6:1 и вышла в восьмой финал в карьере. В Новой Зеландии американка не проигрывает девять матчей подряд.

«Отличный старт 2024 года. Эмма – невероятный игрок. Помню, мы играли, когда мне было 12, а ей 15. С тех пор это был наш первый матч. Было здорово сыграть на этом уровне. Желаю ей всего наилучшего в оставшейся части сезона», – сказала Гауфф в интервью на корте.

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