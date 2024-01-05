Соболенко об Азаренко: «Ее пример помог поверить, что, возможно, однажды я смогу родить ребенка и вернуться в топ»

Теги WTA Виктория Азаренко Арина Соболенко United Cup Теннис

Арина Соболенко рассказала, чем ее вдохновляет Виктория Азаренко..

Они встретятся в полуфинале в Брисбене.

«Мы играли несколько матчей, и они были трудными. Она потрясающий игрок. В детстве я постоянно смотрела ее матчи. Я очень жду полуфинал, это будет отличная встреча.

Это просто удивительно – вернуться после декрета на такой высокий уровень. Ее пример помог поверить, что, возможно, однажды я смогу родить ребенка и вернуться потом в топ.

Я немного смотрела ее игру на этой неделе. Она играет очень хорошо, классно подает. Я видела, что сегодня она сделала 16 эйсов, – это потрясающе.

Я с нетерпением жду полуфинал. Думаю, будет тяжелое сражение».

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