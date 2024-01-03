Джокович о травме запястья: «Думаю, к Australian Open я буду в порядке»

Новак Джокович ответил, успеет ли восстановиться до Australian Open.

Во время он получил травму правого запястья.

«Думаю, я буду в порядке. Травма довольно сильно сказалась, в особенности на форхенде и подаче.

Опять же, я не хочу уделять этим разговорам слишком много времени и умалять заслугу . Он, как и всегда, сыграл отлично. Поздравляю его и команду Австралии, а мы имеем что имеем. Будем двигаться дальше, а мои мысли теперь о Мельбурне».

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