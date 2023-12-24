Тим Хенмэн: «В 2024-м Джокович будет доминировать»

«После финала итогового я брал у него интервью и спросил: «Слушай, тебе 36 лет, и мне кажется, что ты играешь как никогда хорошо. У тебя какие ощущения?» И он по сути согласился, что никогда не играл так хорошо.

Это просто потрясающе. Ему нужно отдать должное не только за то, что в таком возрасте он так выступает и двигается, но и за то, что он сохранил голод и желание, и мотивацию.

В 2024-м Джокович точно будет фаворитом. Думаю, он будет доминировать.

Он так долго гнался за Федерером и Надалем, за разными рекордами. И теперь он всех превзошел.

Думаю, он так давно хотел оказаться в этом положении. И сейчас он играет как никогда хорошо».

В следующем году Джоковичу не дадут доминировать. Вот честно. Точно-точно

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